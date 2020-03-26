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Еще один игрок АПЛ заразился коронавирусом

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Английский футбольный клуб "Брайтон" подтвердил, что у одного из игроков команды диагностировали коронавирус, однако не раскрыл имя больного.

О новом зараженного сообщил Sky Sports генеральный директор "Брайтона" Пол Барбер.

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Мы протестировали трех игроков, и один из них дал положительный результат. Мы не тестируем их регулярно, делаем это только при появлении симптомов. Игрок с положительным тестом, к сожалению, был обнаружен только сегодня. Он в порядке, и, очевидно, получает всю необходимую помощь, которая ему нужна,
– сказал Барбер.

На данный момент чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Первым подтвердили заболевания коронавирусом у главного тренера лондонского "Арсенала" Микеля Артета.
"Брайтон" набрал в 29 матчах 35 очков и перед паузой занимал в таблице 15-е место.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Здоровье Новости Спорта Коронавирус Covid-19 АПЛ Спорт Футбол
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