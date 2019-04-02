Еще один игрок покинет "Динамо": названы необычные условия трансфера

94 Читати новину українською
Витор Буэно
Витор Буэно / fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" в ближайшие часы может покинуть очередной легионер. Витор Буэно готов перейти в бразильский клуб "Сан-Паулу".

В своем Instagram Витор Буэно, который в этом сезоне только три раза появлялся на поле, сначала опубликовал фото, где он находится в аэропорту Киева. Впоследствии в его Instagram появилась фотография из Сан-Паулу.

Читайте также: В чемпионате Украины по футболу может появиться клуб из Беларуси, за который выступает Милевский

Неизвестно, что именно футболист делает в Бразилии, поскольку на сайте "Динамо" нет информации о Буэно. Игрок не травмирован и должен готовиться к следующему туру чемпионата Украины против "Зари".

В то же время журналист Игорь Цыганик сообщил, что Буэно близок к тому, чтобы перейти в "Сан-Пауло", который усилил другой футболист киевлян Че-Че. Буэно может перейти в субаренду, поскольку права на игрока все еще принадлежат "Сантосу".

Нюансом, который может помешать трансферу, является полузащитник "Динамо" Дерлис Гонсалес, которого киевляне отдали в аренду "Сантосу" в обмен на Буэно. Сейчас "Сантос" хочет выкупить Гонсалеса на полноценной основе и стремится включить в арендное соглашение 25-летнего футболиста пункт о возможности полноценного трансфера.

Сейчас бразильский клуб предложил 6 миллионов евро за Гонсалеса. Но эта сумма не устраивает "Динамо", поэтому клубы продолжают переговоры. От того, смогут ли клубы договориться по Гонсалесу зависит трансфер Витора Буэно в "Сан-Паулу".

Читайте также: Вратарь сборной Англии попал в эпицентр пьяной драки в баре: видео

"Динамо" может отдать Буэно в субаренду, однако последнее слово в этом трансфере будет за "Сантосом", которому принадлежит игрок. Президент "Сантоса" готов согласиться на трансфер Буэно только при условии, что киевляне пойдут на уступки в переходе Гонсалеса, то есть включать в контракт право выкупа Дерлиса за 6 миллионов евро.

В текущем сезоне за "Сантос" Гонсалес забил семь голов и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Умер Александр Васильев: фильмография актера
сегодня
9870
Теги: Спорт Динамо Трансферы Новости Спорта Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Болельщик отпраздновал чемпионство любимой команды с черепом дедушки: видео
сегодня 17:21 Болельщик отпраздновал чемпионство любимой команды с черепом дедушки: видео
11
Борьба за чемпионство, бронзу и место в еврокубках: прогноз букмекеров на второй этап УПЛ
сегодня 15:16 Борьба за чемпионство, бронзу и место в еврокубках: прогноз букмекеров на второй этап УПЛ
17
Вратарь сборной Англии попал в эпицентр пьяной драки в баре: видео
сегодня 10:23 Вратарь сборной Англии попал в эпицентр пьяной драки в баре: видео
54
Билеты на матчи Украина–Сербия и Украина–Люксембург на "Арене Львов" поступили в продажу: цена
1 апреля 20:28 Билеты на матчи Украина–Сербия и Украина–Люксембург на "Арене Львов" поступили в продажу: цена
507
В Испании удивлены, почему Шевченко не вызывает Зозулю в сборную Украины
1 апреля 18:19 В Испании удивлены, почему Шевченко не вызывает Зозулю в сборную Украины
197
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук