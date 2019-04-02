Еще один игрок покинет "Динамо": названы необычные условия трансфера

Киевское "Динамо" в ближайшие часы может покинуть очередной легионер. Витор Буэно готов перейти в бразильский клуб "Сан-Паулу".

В своем Instagram Витор Буэно, который в этом сезоне только три раза появлялся на поле, сначала опубликовал фото, где он находится в аэропорту Киева. Впоследствии в его Instagram появилась фотография из Сан-Паулу.

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Неизвестно, что именно футболист делает в Бразилии, поскольку на сайте "Динамо" нет информации о Буэно. Игрок не травмирован и должен готовиться к следующему туру чемпионата Украины против "Зари".

В то же время журналист Игорь Цыганик сообщил, что Буэно близок к тому, чтобы перейти в "Сан-Пауло", который усилил другой футболист киевлян Че-Че. Буэно может перейти в субаренду, поскольку права на игрока все еще принадлежат "Сантосу".

Нюансом, который может помешать трансферу, является полузащитник "Динамо" Дерлис Гонсалес, которого киевляне отдали в аренду "Сантосу" в обмен на Буэно. Сейчас "Сантос" хочет выкупить Гонсалеса на полноценной основе и стремится включить в арендное соглашение 25-летнего футболиста пункт о возможности полноценного трансфера.

Сейчас бразильский клуб предложил 6 миллионов евро за Гонсалеса. Но эта сумма не устраивает "Динамо", поэтому клубы продолжают переговоры. От того, смогут ли клубы договориться по Гонсалесу зависит трансфер Витора Буэно в "Сан-Паулу".

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"Динамо" может отдать Буэно в субаренду, однако последнее слово в этом трансфере будет за "Сантосом", которому принадлежит игрок. Президент "Сантоса" готов согласиться на трансфер Буэно только при условии, что киевляне пойдут на уступки в переходе Гонсалеса, то есть включать в контракт право выкупа Дерлиса за 6 миллионов евро.

В текущем сезоне за "Сантос" Гонсалес забил семь голов и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах.

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