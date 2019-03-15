Еще один именитый клуб сменил тренера после сенсационного вылета из еврокубков

Испанская "Севилья" объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером Пабло Мачином. Причиной отставки стал вылет команды из Лиги Европы.

До конца сезона исполнять обязанности по руководству основной командой будет Хоакин Капаррос.

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Мачин был уволен на следующий день после вылета андалусийского клуба из 1/8 финала Лиги Европы. "Севилья" дважды сыграла вничью 2:2 со "Славией" в основные 180 минут, а затем проиграла в дополнительное время второго матча – 3:4.

За 11 туров до финиша чемпионата Испании "Севилья" занимает шестое место. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 5 очков.

Ранее главного тренера сменил мадридский "Реал", который сенсационно вылетел из Лиги чемпионов от "Аякса". Кроме того, после провала в Лиге чемпионов тренера сменил немецкий "Шальке" Евгения Коноплянки.

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