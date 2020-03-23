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Еще один экс-президент "Реала" попал в реанимацию из-за коронавируса

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Бывший президент "Реала" Фернандо Мартин был госпитализирован с симптомами коронавируса.

Об этом сообщает испанское издание Marca.

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72-летний бизнесмен был доставлен в отделение интенсивной терапии одной из больниц Мадрида.

  • Мартин был назначен временным президентом "Реала" в феврале 2006 года после отставки Флорентино Переса.
  • Ранее стало известно, что несколько дней назад от коронавирусной инфекции умер другой экс-президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс. Ему было 76 лет.
  • Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всем мире от вируса умерло более 16 тысяч человек. 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Реал Новости Спорта Спорт Футбол
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