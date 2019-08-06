Еще один клуб УПЛ представил ролик с ошибками арбитров: видео

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"Ворскла" показала ошибки арбитров в матчах УПЛ
"Ворскла" показала ошибки арбитров в матчах УПЛ / Vladimur Koval

Полтавская "Ворскла" опубликовала фрагменты матчей против "Зари" и "Десны", где были возможны ошибки арбитров.

Соответствующее видео "Ворскла" опубликовала на официальной странице в Instagram.

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"Как говорится, найдите десять отличий. Такие похожие фолы, а ведь насколько разные вердикты!

1) Фол против Будковского Ткаченко, после которого нашему киперу зашивали бровь... и никакого наказания для нападающего "Зари"!
2) Напротив – два заслуженных изъятия в игре "Олимпик" – "Колос".
3) Голевая контратака "Десны" после отмашки от Артура.

Мы же все помним принципы, которые пропагандирует УЕФА? Мы за честную игру!", – говорится в заявлении полтавчан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Як то кажуть, знайдіть десять відмінностей. Такі схожі фоли, але ж наскільки різні вердикти! 1) Фол Будківського проти Ткаченка, після якого нашому кіперу зашивали брову... і ніякого покарання для нападника Зорі! 2) Навпроти - два заслужених ВИЛУЧЕННЯ у грі Олімпік - Колос 3) Гольова контратака Десни після відмашки від Артура Ми ж всі пам’ятаємо принципи, що пропагує УЄФА? #respect Ми за чесну гру! #wearefcvorskla

Публикация от FC Vorskla Poltava Official (@fcvp.official)

Спорт 24 писал, что после матча первого тура против "Колоса" "Мариуполь" представил видеоролик, в котором отметил все ошибки судейской бригады.

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После двух сыгранных туров "Ворскла" идет на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч полтавчане проведут 10 августа против ПФК "Львов".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Заря УПЛ ФК Десна ФК Ворскла
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