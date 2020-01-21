Еще один клуб УПЛ сыграет с командой Милевского и Хачериди на зимних сборах
Львовские "Карпаты" 25 января отправятся на учебно-тренировочный сбор в Турцию, где проведут шесть товарищеских поединков.
Об этом сообщает официальный сайт команды.
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Уже 29 января "Карпаты" проведут свой первый спарринг – соперником львовской команды станет действующий чемпион Словакии, Слован из Братиславы.
Соперники "Карпат" на зимних сборах:
- 29 января: Карпаты – Слован Братислава (Словакия)
- 1 февраля: Карпаты – Серед (Словакия)
- 5 февраля: Карпаты – Слога (Босния и Герцеговина)
- 8 февраля: Карпаты – Металлург Бекабад (Узбекистан)
- 11 февраля: Карпаты – Кеге (Дания)
- 14 февраля: Карпаты – Динамо Брест (Беларусь)
Ранее сообщалось, что львовский клуб имеет проблемы с финансами, а игроки отказывались тренироваться из-за наличия долгов по зарплате.
Первую часть чемпионата Украины "Карпаты" завершили на последнем месте в турнирной таблице. После зимнего перерыва команда Романа Санжара сыграет с "Днепром-1" 22 февраля.
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