Еще один непобедимый боксер заявил, что хочет драться с Усиком

Британский проспект супертяжелого веса Даниэль Дюбуа (13-0, 12 КО) назвал Александра Усика (17-0, 13 КО) своим желанным соперником.

22-летний боксер по прозвищу "Динамит" отвечал на вопрос, кого бы он выбрал себе в ближайшие соперники из россыпи "больших имен" супертяжелого дивизиона.

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Если честно, мне нравится Усик. Думаю, против него получился бы хороший бой. Если удастся побить его, то это будет громкое заявление. Но то, что сейчас в супертяжелом весе есть много громких имен, – это однозначно,

– заявил Дюбуа.

К слову, все свои бои в профи Даниэль проводил в Великобритании. Лишь в одном из 13 его соперник устоял на ногах, другие 12 закончились нокаутом.

Многие считают Дюбуа самым перспективным британским тяжеловесом. В частности лестные слова он заслужил от Тайсона Фьюри.

Ранее глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что Усик хочет встретиться с Дереком Чисорой. Также Хирн выразил желание организовать бой украинца против Чисоры в феврале 2020 года. Зато в команде Чисоры считают, что боксеры могут встретиться в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO. Сейчас поясом владеет Энди Руис.