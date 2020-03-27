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Еще один профессиональный боксер заболел коронавирусом

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Американский профессиональный боксер в тяжелом весе Трэвис Кауффман сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Это уже третий случай заболевания коронавирусом среди боксеров.

О своем положительном результате он написал в своем твиттер и попросил не беспокоить его семью. Боксер заявил, что получил эту новость около одиннадцати часов утра, когда он спал. Ему позвонили из Департамента здравоохранения Пенсильвании.

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Трэвис отметил, что в воскресенье он начал чувствовать себя плохо, а затем пошел к врачу.

Зная, что у него есть COVID-19, Кауффман говорит, что не переживает за свое будущее. Но он переживает за свою семью, которая также может заболеть.

В общем, чувствую себя нормально. Но чувствую перепады. Сегодня самочувствие немного хуже, чем было вчера,
– сказал Кауффман.

Трэвис имеет общий рейтинг 32-3 в профессионалах. Его последний бой состоялся в апреле 2020 года.

Отметим, что 52-летний американский экс-боксер супертяжелого дивизиона Деррик Джефферсон заразился коронавирусом и был немедленно госпитализирован.

Также боксер сборной Турции Серхат Гюлер и один из тренеров Сейфулла Думлупинар заболели коронавирусом.

Добавим, что чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа пошел на самоизоляцию после того, как 25 марта стало известно, что принц Уэльский Чарльз сдал положительный тест на коронавирус, боксер контактировал с больным коронавирусом.

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Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус Covid-19 Спорт Здоровье Бокс
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