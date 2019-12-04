Еще один соперник сборной Украины перед Евро-2020 проведет матч с топ-сборной

Соперник сборной Украины по групповому этапу Евро-2020 команда Австрии в преддверии старта турнира проведет контрольный поединок против Англии. Команды уже договорились о товарищеской встрече.

Поединок состоится 2 июня в Вене на стадионе "Эрнст Хаппель". Начнется встреча в 21:45 по киевскому времени.

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Зато 30 марта 2020 года австрийцы померяются силами со сборной Турции.

Официальный сайт Австрийского футбольного союза информирует, что соперники, время и место проведения других товарищеских матчей сборной Австрии перед Евро-2020 станут известны позже.

С кем планирует сыграть спарринги Украина?

Сборная Украины в 2020 году сыграет несколько товарищеских матчей. В частности, в марте "сине-желтые" могут встретиться с действующими чемпионами мира французами. Также команду Андрея Шевченко ждет встреча с Польшей.

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Тренерский штаб сборной Украины также пригласил Венгрию или Уэльс как соперника для спарринга в июне 2020 года перед Евро, сообщает Sport Arena.

По информации источника, предыдущий вариант со сборной Ирландии не устроил тренерский штаб Украины.

Каналы "Футбол 1/2" также сообщал, что Ирландия не рассматривается как соперник для товарищеской встречи перед Евро-2020.

Поединок Евро-2020 Украина – Австрия состоится 22 июня в Бухаресте. Начало в 19:00.