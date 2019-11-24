Еще один украинец может перебраться в "Реал"

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков попал в сферу интересов мадридского "Реала".

Как сообщает DefensaСentral, скауты мадридского клуба в течение нескольких лет следят за украинцем.

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Отмечается, что "Реал" готов отказаться от борьбы за вингера если клубы АПЛ, которые также заинтересованы в трансфере футболиста, начнут поднимать цену.

Ранее сообщалось, что в услугах Виктора также заинтересованы топ-клубы немецкой Бундеслиги: "Бавария" и дортмундская "Боруссия". Говорилось также об интересе со стороны "Галатасарая".

В нынешнем сезоне 22-летний Цыганков сыграл в 20 матчах за "Динамо", забив 5 голов и отдав 6 результативных передач.

Напомним, "Реалу" также принадлежит контракт украинца Андрея Лунина, который на данный момент арендован "Вальядолидом".