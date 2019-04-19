Еще один украинский клуб могут лишить профессионального статуса из-за договорных матчей, – СМИ

Вскоре Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины может лишить футбольный клуб "Колос" (Ковалевка) статуса профессионального.

Об этом заявил журналист Константин Андриюк со ссылкой на собственные источники.

"Из достоверных мне источников известно, что очень скоро в КДК ФФУ появится пухлая пачка доказательств участия в договорных матчах с участием официальных лиц ФК "Колос". И этот клуб, очевидно ждет судьба "Сум". То есть, лишение профессионального статуса", – написал Константин Андриюк.

Читайте также: Отстраненный за договорные матчи президент ФК "Сумы" рассказал, сколько получала его команда

По его словам, обеспечение нужных результатов "Колос" организовывал через арбитра Виктора Арановского.

"Есть информация, что именно Арановского-младшего ФК "Колос" использовал в качестве посредника в работе с арбитрами. А те уже обеспечивали нужные результаты и необходимые очки клуба в чемпионате", – убежден журналист.

Напомним, что 22 мая 2018 года полиция опубликовала список клубов, которые подозреваются в организации договорных матчей. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что клубов 35. Среди этих клубов есть и "Колос". Команда сейчас идет на третьей позиции в Первой лиге и претендует на попадание в УПЛ.

Пока же профессионального статуса из-за договорных матчей лишили "Сумы". Пожизненную дисквалификацию получили четыре игрока клуба, а также президент и помощник тренера "Сум". Еще часть игроков получили дисквалификацию на разный срок.