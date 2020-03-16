Еще один защитник "Валенсии" заболел коронавирусом

Арендованный у "Манчестер Сити" футболист испанской "Валенсии" Эльяким Мангаля признался, что у него обнаружен вирус COVID-19.

На официальном сайте клуба пресс-служба "Валенсии" сделала заявление, что в их клубе обнаружили пять случаев заражения вирусом COVID-19.

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Положительный тест на наличие коронавируса сдали игроки команды и тренерский штаб. Имена всех заразившихся не сообщают.

Французский защитник стал вторым, имя которого клуб сообщил. Ранее сообщили, что коронавирус обнаружен у защитника "Валенсии" Эсекиля Гарая.

Мангаля также подтвердил информацию в своем твиттере.

Сегодня я узнал, что болен коронавирусом. Я чувствую себя хорошо, и у меня нет симптомов, которые связывают с болезнью. Я узнал, что ты можешь быть переносчиком вируса даже тогда, когда не чувствуешь симптомов болезни. Поэтому я советую всем следовать рекомендациям и избегать контактов с людьми,

– написал Мангаля в twitter.



Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канал

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