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Еще один звездный шахматист хочет прекратить выступления за сборную Украины

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Руслан Пономарев / ugra2017.fide.com

Украинский гроссмейстер Руслан Пономарев отреагировал на скандал вокруг назначения федерацией шахмат главным тренером сборной Александра Сулыпы.

Пономарев заявил, что планирует покинуть Федерацию шахмат Украины в связи со скандалом вокруг назначения Александра Сулыпы. Об этом он сообщил в Twitter.

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"Похоже, что Федерация шахмат Украины никак не собирается реагировать или даже общаться с игроками. В такой ситуации ничего не остается, как последовать примеру Эльянова и оставить федерацию", – написал Пономарев.

Ранее украинские шахматисты попросили Министерство культуры, молодежи и спорта пересмотреть выбор главного тренера сборной, однако эта просьба не была выполнена.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Шахматы
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