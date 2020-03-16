Еще одна легендарная биатлонистка может завершить карьеру

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала обладательницей большого Хрустального глобуса по итогам сезона 2019/20. Спортсменка не исключает такое мнение, что этот сезон мог стать последним в ее спортивной карьере.

Вернувшись домой итальянская биатлонистка прокомментировала сезон для итальянского издания La Gazzetta Dello Sport.

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Успешная итальянка дала ответ на вопрос о продолжении карьеры.

Сегодня я не знаю точного ответа о продолжении карьеры, приму решение весной. Но когда выходит выступать удачно, когда у вас есть мотивация и здоровье, вы не хотите останавливаться,

– заявила Доротея Вирер.

Спортсменка сказала, что довольна сезоном и не была уверена в своей победе до финиша последней гонки преследования в Контиолахти.

Добавим, что Доротея Вирер стала первой биатлонисткой за восемнадцать лет, которой удалось дважды подряд стать обладательницей большого Хрустального глобуса. Такое достижение удавалось до этого только легендарной шведской биатлонистке Магдалене Форсберг.

On Saturday, Dorothea Wierer became the first woman since @forsb1 to defend her overall title: it's been 18 years! Check out some of her stats in the below.

_______________#KON20 (C) Manzoni #biathlon pic.twitter.com/SfbUv6muj0 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 16, 2020

Сейчас спортсменка уже вернулась в Италию и будет отдыхать дома.

Добавим, что этот сезон стал последним для других легенд биатлона финской "ракеты" Кайсы Мякяряйнен и француза Мартена Фуркада.

Из-за пандемии коронавируса биатлонный сезон 2019/20 был досрочно завершен. Не состоялась смешанная гонка и сингл-микст, а также полностью отменен последний этап в Норвегии.

Отметим, что в Италии ввели карантин. В Италии сейчас худшая ситуация с распространением коронавируса в Европе – в общем там зафиксировано более 17 тысяч заболеваний, 1266 человек умерли.

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