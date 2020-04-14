Еще одна олимпийская надежда Украины может перейти в профессиональный бокс

Украинский спортсмен Александр Хижняк может перейти в профессиональный бокс. Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк хочет видеть Хижняка в своей команде.

В прямом эфире инстаграм-страницы UkraineBoxing Красюк рассказал о заинтересованности пригласить в компанию Хижняка.

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По словам Красюка, он может помочь Хижняку воплотить мечту в жизнь и стать чемпионом мира.

Он хочет стать чемпионом мира среди профессионалов, а у нас есть возможность это организовать. Вместе мы можем это организовать. Он классный и перспективный боксер, нам бы хотелось с ним работать. Судя по его словам, ему также хотелось бы с нами работать,

– заявил Красюк.

Что известно о Хижняке?

24-летний украинский боксер-любитель. Чемпион мира (2017), чемпион Европы (2017), чемпион мира среди молодежи (2012).

Бронзовый призер Европейских игр (2015), призер чемпионата Европы среди молодежи, чемпион Украины (2016).

Победитель II Европейских игр в Минске (2019). Выступал в полупрофессиональной лиге WSB за команду Украинские атаманы.

Хижняк выступает в средней и полутяжелой весовых категориях.

В марте 2020 года Хижняк вышел в 1/8 финала отборочного турнира на Олимпиаду-2020. Турнир перенесли из-за пандемии COVID-19.

Кого сборная Украины уже потеряла?

В конце января Виктор Выхрист перешел в профессионалы и провел победный дебютный бой.

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За переход в профи Федерация бокса Украины дисквалифицировала на три года его тренера Александра Ляхова и менеджера Андрея Котельника.

В различных СМИ появились слухи, что причина в том, что Виктор Выхрист не заплатил отступные.

Сам Выхрист в комментарии Спорт24 опроверг, что в Федерации бокса требовали у него деньги за переход.

В сборной Украины будто рассчитывали, что Выхрист поедет на Олимпиаду-2020, хотя Виктор был только вторым номером в команде.

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