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Еще одна олимпийская надежда Украины может перейти в профессиональный бокс

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Александр Хижняк / aiba.org

Украинский спортсмен Александр Хижняк может перейти в профессиональный бокс. Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк хочет видеть Хижняка в своей команде.

В прямом эфире инстаграм-страницы UkraineBoxing Красюк рассказал о заинтересованности пригласить в компанию Хижняка.

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По словам Красюка, он может помочь Хижняку воплотить мечту в жизнь и стать чемпионом мира.

Он хочет стать чемпионом мира среди профессионалов, а у нас есть возможность это организовать. Вместе мы можем это организовать. Он классный и перспективный боксер, нам бы хотелось с ним работать. Судя по его словам, ему также хотелось бы с нами работать,
– заявил Красюк.

Что известно о Хижняке?

  • 24-летний украинский боксер-любитель. Чемпион мира (2017), чемпион Европы (2017), чемпион мира среди молодежи (2012).
  • Бронзовый призер Европейских игр (2015), призер чемпионата Европы среди молодежи, чемпион Украины (2016).
  • Победитель II Европейских игр в Минске (2019). Выступал в полупрофессиональной лиге WSB за команду Украинские атаманы.
  • Хижняк выступает в средней и полутяжелой весовых категориях.
  • В марте 2020 года Хижняк вышел в 1/8 финала отборочного турнира на Олимпиаду-2020. Турнир перенесли из-за пандемии COVID-19.

Кого сборная Украины уже потеряла?

В конце января Виктор Выхрист перешел в профессионалы и провел победный дебютный бой.

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За переход в профи Федерация бокса Украины дисквалифицировала на три года его тренера Александра Ляхова и менеджера Андрея Котельника.

В различных СМИ появились слухи, что причина в том, что Виктор Выхрист не заплатил отступные.

Сам Выхрист в комментарии Спорт24 опроверг, что в Федерации бокса требовали у него деньги за переход.

В сборной Украины будто рассчитывали, что Выхрист поедет на Олимпиаду-2020, хотя Виктор был только вторым номером в команде. 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Александр Хижняк
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