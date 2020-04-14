Еще одна олимпийская надежда Украины может перейти в профессиональный бокс
Украинский спортсмен Александр Хижняк может перейти в профессиональный бокс. Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк хочет видеть Хижняка в своей команде.
В прямом эфире инстаграм-страницы UkraineBoxing Красюк рассказал о заинтересованности пригласить в компанию Хижняка.
Смотрите также Украинец Хижняк нокаутировал соперника в борьбе за лицензию на Олимпиаду: видео
По словам Красюка, он может помочь Хижняку воплотить мечту в жизнь и стать чемпионом мира.
Он хочет стать чемпионом мира среди профессионалов, а у нас есть возможность это организовать. Вместе мы можем это организовать. Он классный и перспективный боксер, нам бы хотелось с ним работать. Судя по его словам, ему также хотелось бы с нами работать,
– заявил Красюк.
Что известно о Хижняке?
- 24-летний украинский боксер-любитель. Чемпион мира (2017), чемпион Европы (2017), чемпион мира среди молодежи (2012).
- Бронзовый призер Европейских игр (2015), призер чемпионата Европы среди молодежи, чемпион Украины (2016).
- Победитель II Европейских игр в Минске (2019). Выступал в полупрофессиональной лиге WSB за команду Украинские атаманы.
- Хижняк выступает в средней и полутяжелой весовых категориях.
- В марте 2020 года Хижняк вышел в 1/8 финала отборочного турнира на Олимпиаду-2020. Турнир перенесли из-за пандемии COVID-19.
Кого сборная Украины уже потеряла?
В конце января Виктор Выхрист перешел в профессионалы и провел победный дебютный бой.
Смотрите также Украинец Выхрист за 55 секунд сенсационно одолел первого соперника в профи – видео
За переход в профи Федерация бокса Украины дисквалифицировала на три года его тренера Александра Ляхова и менеджера Андрея Котельника.
В различных СМИ появились слухи, что причина в том, что Виктор Выхрист не заплатил отступные.
Сам Выхрист в комментарии Спорт24 опроверг, что в Федерации бокса требовали у него деньги за переход.
В сборной Украины будто рассчитывали, что Выхрист поедет на Олимпиаду-2020, хотя Виктор был только вторым номером в команде.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Читайте также
-
Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайнсегодня , 16:54
-
Как заниматься спортом в условиях карантина: советы тренерасегодня , 12:53
-
Команду Шевченко можем не увидеть: матчи сборных не начнутся раньше 2021 годасегодня , 11:15
-
22-летний бразильский футболист внезапно умер во время сеанса физиотерапиисегодня , 12:37
-
Бриллиант "Динамо" мог играть в "Барселоне"сегодня , 13:46
-
Чемпионский бой Усика может пройти на НСК "Олимпийский" в Киевесегодня , 13:07