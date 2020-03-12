Еще одна украинская красавица в теннисе, которая выиграла первый 25-тысячник в карьере – фото

В воскресенье, 8 марта, 23-летняя украинская теннисистка Марианна Закарлюк выиграла свой первый турнир серии ITF World Tennis Tour W25, который прошел на траве в Милдьюре (Австралия).

В финале Закарлюк обыграла японку Мисаки Мацуду со счетом 7:6 (2), 6:1.

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В карьере Марианны Закарлюк это второй одиночный титул ITF в профессиональной карьере и первый на турнире с призовым фондом 25 тысяч долларов.

Кроме своего таланта, Марианна очаровывает невероятной красотой.

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