Еще одна украинская теннисистка вынуждена пропустить турнир из-за болезни

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская не сможет принять участие на турнире WTA International в Монтеррее из-за болезни.

Об этом сообщила сама спортсменка в своем Instagram.

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Спасибо, Майами! Не тот результат, на который я рассчитывала, учитывая, что, к сожалению, из-за вирусной инфекции я вынуждена пропустить Монтеррей. Моя любимая Одесса, жди меня. Скоро буду дома,

– написала Даяна.

Соревнования в Монтеррее пройдут с 1-го по 7 апреля. Действующей чемпионкой турнира является Гарбинье Мугуруса.

К слову, Ястремская покинула Miami Open, проиграв в матче 1/32 финала австралийке Эшли Барти.

Ранее Спорт 24 сообщал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина восстанавливается после травмы, с которой боролась в течение последнего месяца. В собственном Facebook теннисистка рассказала болельщикам о своем физическом состоянии

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