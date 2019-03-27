Еще одна украинская теннисистка вынуждена пропустить турнир из-за болезни
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская не сможет принять участие на турнире WTA International в Монтеррее из-за болезни.
Об этом сообщила сама спортсменка в своем Instagram.
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Спасибо, Майами! Не тот результат, на который я рассчитывала, учитывая, что, к сожалению, из-за вирусной инфекции я вынуждена пропустить Монтеррей. Моя любимая Одесса, жди меня. Скоро буду дома,
– написала Даяна.
Соревнования в Монтеррее пройдут с 1-го по 7 апреля. Действующей чемпионкой турнира является Гарбинье Мугуруса.
К слову, Ястремская покинула Miami Open, проиграв в матче 1/32 финала австралийке Эшли Барти.
Ранее Спорт 24 сообщал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина восстанавливается после травмы, с которой боролась в течение последнего месяца. В собственном Facebook теннисистка рассказала болельщикам о своем физическом состоянии