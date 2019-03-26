Еще одна звездная биатлонистка может неожиданно завершить карьеру

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Лаура Дальмайер
Лаура Дальмайер / twitter.com

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер призналась, что серьезно рассматривает возможность завершения профессиональной карьеры и примет решение в течение ближайших месяцев.

Лаура заявила, что останется в биатлоне, если этот вид спорта в дальнейшем будет приносить ей удовольствие.

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Подумаю над тем, что важно для меня, прислушаюсь к своему телу и своим ощущениям. Если этот вид спорта продолжит приносить мне удовольствие, то я, конечно, останусь и буду стремиться побеждать. Но если нет, то ничего не поделаешь,
– цитирует 25-летнюю спортсменку T-Online со ссылкой на радио ARD.

В сезоне-2018/19 Лаура Дальмайер пропустила сразу несколько этапов Кубка мира. Несмотря на это, она заняла только 12-е место в общем зачете. На чемпионате мира-2019 Лаура завоевала две бронзовые медали.

Также завершила карьеру словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, которая является трехкратной олимпийской чемпионкой. В этом сезоне представительница Словакии стала обладательницей Малого хрустального глобуса в зачете спринтерских гонок.

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Теги: Спорт Новости биатлона
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