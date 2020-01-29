Еще одни международные соревнования перенесли из Китая из-за коронавируса

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отменить этап Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцине из-за вспышки коронавируса. Эти соревнования стали уже вторыми, перенесенными из Китая из-за болезни.

"С большим сожалением мы вынуждены принять тяжелое решение об отмене этапа Кубка мира в Яньцине в этом сезоне – первого этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в Китае в истории, а также первого официального тестового соревнования перед Олимпиадой-2022 в Пекине. Хотя уровень риска в Яньцине низкий, здоровье и благополучие спортсменов и всех участников должны быть в приоритете", – говорится в заявлении на сайте FIS.

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Этап Кубка мира по горнолыжному спорту в Яньцине был запланирован на 15-16 февраля.

Стоит отметить, что это не первые соревнования, которые переносят из Китая из-за вспышки коронавируса. Так, матчи олимпийского отбора по баскетболу среди женских сборных перенесли из Фошаня в сербский Белград. А оргкомитет Олимпиады-2022, которая состоится в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований, который должен был состояться на стадионе "Птичье гнездо".

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