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Еще одни международные соревнования перенесли из Китая из-за коронавируса

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Соревнования в Китае перенесли из-за коронавируса / Val d'Hérens

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отменить этап Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцине из-за вспышки коронавируса. Эти соревнования стали уже вторыми, перенесенными из Китая из-за болезни.

"С большим сожалением мы вынуждены принять тяжелое решение об отмене этапа Кубка мира в Яньцине в этом сезоне – первого этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в Китае в истории, а также первого официального тестового соревнования перед Олимпиадой-2022 в Пекине. Хотя уровень риска в Яньцине низкий, здоровье и благополучие спортсменов и всех участников должны быть в приоритете", – говорится в заявлении на сайте FIS.

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Этап Кубка мира по горнолыжному спорту в Яньцине был запланирован на 15-16 февраля.

Стоит отметить, что это не первые соревнования, которые переносят из Китая из-за вспышки коронавируса. Так, матчи олимпийского отбора по баскетболу среди женских сборных перенесли из Фошаня в сербский Белград. А оргкомитет Олимпиады-2022, которая состоится в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований, который должен был состояться на стадионе "Птичье гнездо".

Что стоит знать о китайскиом коронавирусе:

  • Новый коронавирус из Китая (2019-nCoV) активно мигрирует по миру. По состоянию на 29 января подтверждены почти 6094 случаев заболевания и 132 летальных случая в Китае. В мире зараженными коронавирусом выявлены 49 человек. Смертельных случаев пока не зафиксировано.
  • В Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания.
  • 2019-nCoV передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, поэтому заразиться крайне легко. В связи с этим во многих странах сейчас усиленный контроль на границах и в аэропортах.
  • 28 января появилась информация о том, что группа исследователей в Гонконге разработала вакцину против китайского коронавируса. Однако использовать ее можно будет только после клинических испытаний. Заметим, что при лечении коронавирус антибиотики неэффективны, а от заражения не спасет марлевая повязка. Зато рекомендуют защищаться с помощью респираторов N95 или FFP2.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Коронавирус 2020 Лыжный спорт
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