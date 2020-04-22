Еще одного хоккеиста из команды Лукашенко изолировали из-за COVID-19

Бывший форвард сборной Беларуси Олег Антоненко, который ныне играет за команду президента Беларуси Александра Лукашенко, прокомментировал новость о том, что его партнер по коллективу Дмитрий Мелешко сдал положительный.

Антоненко в интервью pressball.by сообщил, что в последний раз он виделся с Дмитрием на игре 11 апреля. Сейчас он находится на изоляции.

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– Следующие тренировки я пропускал. И пока не звонил Диме, но сегодня обязательно наберу. Я чувствую себя нормально. Но уже второй день сижу дома с семьей и никуда не выхожу.

– Это как-то связано с новостями про положительный тест на COVID-19 Дмитрия Мелешко?

– Честно говоря, эту новость я узнал только сегодня. Но, вообще, считаю, что это нормально оставаться сейчас дома и временно отложить все дела.

– Когда должны возобновиться хоккейные тренировки команды Лукашенко?

– Когда начальник команды позвонит, тогда и будут.

– Были ли какие-то распоряжения о дополнительных мерах? Может быть, хоккеистов просили изолироваться на 14 дней?

– Мне позвонили и сказали, что желательно находиться дома. Так и делаю.

11 апреля в Беларуси состоялся финал республиканских соревнований среди любительских хоккейных команд на призы "Президентского спортивного клуба". В матче принял участие президент Беларуси Александр Лукашенко. Теперь стало известно, что у хоккеиста Дмитрия Мелешка из команды президента подтвердили коронавирус.

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