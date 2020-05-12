Если для Ломаченко россияне братья – это его выбор: легендарная боксерша о религиозном скандале

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова прокомментировала скандал вокруг Александра Усика и Василия Ломаченко. Боксеры приняли участие в религиозном фильме, который восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России.

В интервью Tribuna.com Шатерникова объяснила, почему встала на защиту боксеров. В своем фейсбуке она раскритиковала внесение Усика и Ломаченко в базу "Миротворец".

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"Это был крик души. Два тезиса, которые я выделила. Первое – стоп ненависти в целом и ненависти к людям, которых еще вчера носили на руках. Которые до сих пор являются визитной карточкой Украины в мире. Я не понимаю, как можно "травить" людей, мнение которых не совпадает с общим видением или идеологией.

Второе послание – несправедливая методика отбора в список "Миротворца". Это в контексте происходящего вокруг действа и бездействия многих чиновников. Их действия выглядят преступно, их можно оценивать как несоблюдение национальной безопасности, признаки против украинского народа", – заявила бывшая чемпионка мира по боксу.

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Шатерникова отказалась давать оценку пути, который выбрали Усик и Ломаченко. Впрочем, бывшая боксерша убеждена, что они не заслуживают, чтобы "их забросали камнями".

Каждый выбирает свой путь. Путь, по которому идут они – сложный. Я бы не хотела их оправдывать. Осуждение – плохая штука, из-за которой происходят нехорошие вещи. Я просто написала о том, чтобы ребят не "травили". Они не достойны того, чтобы их забросали камнями,

– заявила Шатерникова.

По мнению Шатерниковой, 99% людей, которые критиковали боксеров, не смотрели фильм.

"Они прочитали вырванные заголовки – и все. В этом фильме есть хорошие послания – про вечное, доброе и правильное. Почему они приняли участие? Я только предполагаю, что они, как очень верующие люди, хотели озвучить именно это. Послание их участия было в хорошем ключе, если бы не была затронута тема братьев", – сказал экс-боксерша.

Она добавила, что не считает россиян братским народом.

Если для Василия мы братья – это его выбор. Я не считаю россиян братьями. Но я не могу осуждать тех, кто чувствует братское единство с россиянами. Это их выбор,

– резюмировала Шатерникова.

Скандал вокруг Ломаченко и Усика: основное

Усик и Ломаченко снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви (РПЦ).

Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

Спортсмены рассказывают о своей дружбе с россиянами и заявляют, что украинцы и россияне – "один народ".

За это обоих боксеров внесли в базу "Миротворец". Между тем в России заявили, что готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство.

В ответ на критику Ломаченко опубликовал в своем инстаграме очередное религиозное сообщение.

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А Усик обратился к критикам. В первую очередь Александр принял вызов украинского борца Богдана Грицая провести поединок.

Грицай рассказал, что решил бросить вызов Усику из-за политических убеждений боксера и угроз людям.

Также Усик прокомментировал участие в фильме. Он заявил, что кино не российское и снято в Украине. Кроме того, боксер заявил, что не покинет Украину.

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