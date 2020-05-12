Если для Ломаченко россияне братья – это его выбор: легендарная боксерша о религиозном скандале
Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова прокомментировала скандал вокруг Александра Усика и Василия Ломаченко. Боксеры приняли участие в религиозном фильме, который восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России.
В интервью Tribuna.com Шатерникова объяснила, почему встала на защиту боксеров. В своем фейсбуке она раскритиковала внесение Усика и Ломаченко в базу "Миротворец".
К теме Российский спецназ, Шарий, Онуфрий: что не так с Усиком и Ломаченко
"Это был крик души. Два тезиса, которые я выделила. Первое – стоп ненависти в целом и ненависти к людям, которых еще вчера носили на руках. Которые до сих пор являются визитной карточкой Украины в мире. Я не понимаю, как можно "травить" людей, мнение которых не совпадает с общим видением или идеологией.
Второе послание – несправедливая методика отбора в список "Миротворца". Это в контексте происходящего вокруг действа и бездействия многих чиновников. Их действия выглядят преступно, их можно оценивать как несоблюдение национальной безопасности, признаки против украинского народа", – заявила бывшая чемпионка мира по боксу.
Стоит внимания Промоутер Красюк: Россия не имеет права даже вспоминать Усика и Ломаченко
Шатерникова отказалась давать оценку пути, который выбрали Усик и Ломаченко. Впрочем, бывшая боксерша убеждена, что они не заслуживают, чтобы "их забросали камнями".
Каждый выбирает свой путь. Путь, по которому идут они – сложный. Я бы не хотела их оправдывать. Осуждение – плохая штука, из-за которой происходят нехорошие вещи. Я просто написала о том, чтобы ребят не "травили". Они не достойны того, чтобы их забросали камнями,
– заявила Шатерникова.
По мнению Шатерниковой, 99% людей, которые критиковали боксеров, не смотрели фильм.
"Они прочитали вырванные заголовки – и все. В этом фильме есть хорошие послания – про вечное, доброе и правильное. Почему они приняли участие? Я только предполагаю, что они, как очень верующие люди, хотели озвучить именно это. Послание их участия было в хорошем ключе, если бы не была затронута тема братьев", – сказал экс-боксерша.
Она добавила, что не считает россиян братским народом.
Если для Василия мы братья – это его выбор. Я не считаю россиян братьями. Но я не могу осуждать тех, кто чувствует братское единство с россиянами. Это их выбор,
– резюмировала Шатерникова.
Скандал вокруг Ломаченко и Усика: основное
- Усик и Ломаченко снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви (РПЦ).
- Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.
- Спортсмены рассказывают о своей дружбе с россиянами и заявляют, что украинцы и россияне – "один народ".
- За это обоих боксеров внесли в базу "Миротворец". Между тем в России заявили, что готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство.
- В ответ на критику Ломаченко опубликовал в своем инстаграме очередное религиозное сообщение.
К теме Моя страна – Украина, вы меня отсюда не выгоните: Усик ответил на критику за религиозный фильм
- А Усик обратился к критикам. В первую очередь Александр принял вызов украинского борца Богдана Грицая провести поединок.
- Грицай рассказал, что решил бросить вызов Усику из-за политических убеждений боксера и угроз людям.
- Также Усик прокомментировал участие в фильме. Он заявил, что кино не российское и снято в Украине. Кроме того, боксер заявил, что не покинет Украину.
Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.