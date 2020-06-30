Тренер Вирджил Ортис считает, что у Лопеса есть много шансов, чтобы положить украинца на ринг. Но не исключает, что больший опыт Ломаченко поможет ему нанести поражение американцу.

Наставник Вирджил Ортис-старший рассказал о силе боксеров в этом поединке в интервью для YouTube-канала EsNews.

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Сильный соперник для украинца

Он считает, что Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) может побить Василия Ломаченко (14-1, 11 КО).

По его словам, Теофимо не слишком хорошо выступал в любителях, но преуспел в профессионалах. Американец даже не попал в олимпийскую команду.

Ортис-старший отметил, что на Лопеса никто даже не ставил, что он так хорошо выстрелит в профессионалах.

Он может побить Ломаченко. У Теофимо огромные шансы, благодаря мощному удару. Вопрос только в опыте американца.

Если Лопес поймает Ломаченко, то нокаутирует. У него отличный удар,

– заявил Ортис-старший.

Добавим, что Ортис-старший является тренером и отцом перспективного в полусреднем весе Вирджила Ортиса-младшего (15-0, 15 КО).

Ломаченко – Лопес: главное