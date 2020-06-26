Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри считает, бой с Тайсоном является нецелесообразным для него. Если американец бы победил, то его бы считали хулиганом из-за возраста соперника.

Свое мнение о бое рассказал Фьюри в интервью YouTube-канала iFL TV.

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Без вариантов

По словам Фьюри, люди Тайсона контактировали с боксером, он общался с Майком, этот бой был возможен.

Несколько человек предлагали деньги Майку, чтобы тот вернулся с предложением подраться за деньги. Майк говорил о возможных 500 миллионов.

Фьюри получал предложение от ESPN на 10 миллионов, но подумал, что принять такое решение было бы неправильно.

Фьюри с радостью бы побоксировал с большим соперником. Но если он победит, то все будут говорить, что Фьюри – мусор, потому что Тайсону уже 53 года.

Если я побью его, то скажут, что я просто бык, хулиган. Это проигрышная ситуация в любом случае,

– сказал Фьюри.

Это была сумма, ради которой у Фьюри не было необходимости побеждать боксера, который давно уже находится не на пике своей карьеры.