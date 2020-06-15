Тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков верит в светлое будущее трудолюбивого голкипера Андрея Лунина. Он считает, что Зидану нужно лишь дать шанс украинцу.

Своим мнением наставник поделился в интервью для программы "ПроФутбол".

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Будущее Лунина

По мнению специалиста, если главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан вернет украинца в команду, голкипер покажет себя наилучшим образом и вытеснит из состава звездного бельгийского голкипера Тибо Куртуа.

Лунин трудолюбивый и серьезный парень. У 21-летнего вратаря есть хорошие перспективы в "Реале".

Если Зидан возьмет Лунина в команду и доверится ему, то Андрей сожрет Куртуа,

– сказал наставник.

Подчеркнем, что Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года. В то же время команду пополнил Тибо Куртуа, поэтому украинец отправился в аренду.

В сезоне 2019/20 украинец начинал в аренде в "Вальядолиде", но провел там только две игры. В середине января голкипер был арендован "Овьедо", за который провел 10 матчей и пропустил 10 мячей. Контракт Лунина с "Реалом" истекает летом 2024 года.

Ранее Зидан принял решение, что Андрей Лунин в сезоне 2020/2021 будет играть за "королевский клуб".

Добавим, что именно Александр Петраков привел молодежную команду Украины к наивысшему достижению в истории украинского футбола – победе на чемпионате мира 2019 года.