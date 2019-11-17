Если будем играть как против Сербии, на Евро могут быть проблемы, – нападающий сборной Украины

69 Читати новину українською
Яремчук и Ярмоленко / УАФ

Форвард Роман Яремчук отличился в воротах сборной Сербии. А сборная Украины вырвала ничью 2:2. Но сам игрок остался не слишком доволен этим матчем и игрой команды.

– С такой ничьей, наверное, можно поздравить. Как воспринимаете 2:2 с Сербией?

Лично я воспринимаю эту ничью не очень хорошо. Думаю, что качество игры сегодня оставляло желать лучшего. Своей игрой я недоволен, хотя и забил гол, поэтому есть над чем работать и куда двигаться.

Как это было: Украина на последней минуте вырвала ничью в матче отбора на Евро-2020 с Сербией: видео

– В чем была сложность этой игры? Что было не так, как в предыдущих играх?

– Сложно играть на той позиции, на которой ты никогда не играешь в клубе и при этом решать задачу. Здесь уровень футболистов намного выше. Позиция для меня незнакомая, у меня нет такого опыта играть левого хава. Моя позиция нападающий, могу закрыть одну-две игры, но в целом нетипичная для меня позиция.

– Прокомментируйте свой гол.

– Нападающий в штрафной площадке должен искать свободное пространство. Витя Цыганков нашел меня хорошей передачей, оставалось просто забить.

– С выходом Беседина, сборная начала играть в атакующий футбол. Насколько сборная хорошо себя чувствовала?

– Мы знали, что сербы начнут играть в атаку и начали немного от обороны, но сильно закрылись. Во втором тайме также сели и пропустили гол. Беседин очень помог в борьбе настойчивостью и заслужил гол.

К слову: Сборная Украины установила уникальное достижение в отборе на Евро-2020

– Очень успешный год для сборной Украины – ни одного поражения, с чем идете на каникулы?

Закончить год без поражений очень приятно, хочется поздравить всю команду. Мы заслужили сегодня очко, оно очень важно с психологической точки зрения, но работы непочатый край. Если будем играть так же, как сегодня, на Евро, могут быть проблемы.

Гороскоп на неделю 18 – 24 ноября 2019 для всех знаков Зодиака
сегодня
2124
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Роман Яремчук Сербия – Украина Сборная Украины по футболу
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ферстаппен выиграл гран-при Бразилии, Хэмилтон только третий, пилоты Ferrari столкнулись
сегодня 21:46 Ферстаппен выиграл гран-при Бразилии, Хэмилтон только третий, пилоты Ferrari столкнулись
Ігор Саджениця 2
Невероятные эмоции травмированного Зинченко после спасительного гола в матче Сербия – Украина
сегодня 18:54 Невероятные эмоции травмированного Зинченко после спасительного гола в матче Сербия – Украина
Вісент Луїс 153
Евро-2020: Португалия и еще 16 сборных гарантировали себе участие в чемпионате Европы
сегодня 18:51 Евро-2020: Португалия и еще 16 сборных гарантировали себе участие в чемпионате Европы
Михайло Гема 2182
Хоккеисты "Аризоны" и "Калгари" устроили массовую драку в матче НХЛ: видео
сегодня 18:44 Хоккеисты "Аризоны" и "Калгари" устроили массовую драку в матче НХЛ: видео
Юрій Семенюк 40
С нетерпением жду матча Украина – Россия, все получите прямо на поле, – российский комментатор
сегодня 16:56 С нетерпением жду матча Украина – Россия, все получите прямо на поле, – российский комментатор
Вісент Луїс 816
Новости
Больше новостей
Залиште відгук