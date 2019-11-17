Если будем играть как против Сербии, на Евро могут быть проблемы, – нападающий сборной Украины

Форвард Роман Яремчук отличился в воротах сборной Сербии. А сборная Украины вырвала ничью 2:2. Но сам игрок остался не слишком доволен этим матчем и игрой команды.

– С такой ничьей, наверное, можно поздравить. Как воспринимаете 2:2 с Сербией?

Лично я воспринимаю эту ничью не очень хорошо. Думаю, что качество игры сегодня оставляло желать лучшего. Своей игрой я недоволен, хотя и забил гол, поэтому есть над чем работать и куда двигаться.

Как это было: Украина на последней минуте вырвала ничью в матче отбора на Евро-2020 с Сербией: видео

– В чем была сложность этой игры? Что было не так, как в предыдущих играх?

– Сложно играть на той позиции, на которой ты никогда не играешь в клубе и при этом решать задачу. Здесь уровень футболистов намного выше. Позиция для меня незнакомая, у меня нет такого опыта играть левого хава. Моя позиция нападающий, могу закрыть одну-две игры, но в целом нетипичная для меня позиция.

– Прокомментируйте свой гол.

– Нападающий в штрафной площадке должен искать свободное пространство. Витя Цыганков нашел меня хорошей передачей, оставалось просто забить.

– С выходом Беседина, сборная начала играть в атакующий футбол. Насколько сборная хорошо себя чувствовала?

– Мы знали, что сербы начнут играть в атаку и начали немного от обороны, но сильно закрылись. Во втором тайме также сели и пропустили гол. Беседин очень помог в борьбе настойчивостью и заслужил гол.

К слову: Сборная Украины установила уникальное достижение в отборе на Евро-2020

– Очень успешный год для сборной Украины – ни одного поражения, с чем идете на каникулы?

Закончить год без поражений очень приятно, хочется поздравить всю команду. Мы заслужили сегодня очко, оно очень важно с психологической точки зрения, но работы непочатый край. Если будем играть так же, как сегодня, на Евро, могут быть проблемы.