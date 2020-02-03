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Если будет конкретное предложение поменять паспорт, рассмотрю его, – украинский футболист

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Александр Нойок / ФК "Динамо" Брест

Украинский полузащитник "Динамо" Брест Александр Нойок готов изменить гражданство. Хавбек играет в Беларуси с 2016 года и рассмотрит конкретное предложение поменять паспорт.

Об этом сам футболист сказал на Youtube-канале Артема Милевского.

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Я говорил на эту тему. Сейчас вот так все решается. Если будет хорошее предложение, точнее – конкретное предложение, поменять паспорт, я его буду рассматривать. Это нормально. Почему нет? В будущем планирую жить в Беларуси. Мне очень нравится Беларусь,
– сказал Нойок.

Александр Нойок играет в чемпионате Беларуси с марта 2016 года после перехода в минское "Динамо" из "Металлиста". С 2018 года полузащитник выступает за "Динамо" Брест.

Спорт24 писал, что Артем Милевский отметился голом в товарищеском матче, в котором его Брестское "Динамо" играло против "Крылья Советов".

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Новости Беларуси
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