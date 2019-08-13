Если буду отвечать уровню сборной Украины, получу вызов, – Ордец, который сбежал в Россию

Защитник московского "Динамо" Иван Ордец рассказал о сборной Украины после перехода в российский клуб.

Иван Ордец рассказал о своих перспективах получить вызов в национальную сборную Украины, за которую во время выступлений в "Шахтере" провел 12 матчей.

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Не знаю, как будет. Если буду соответствовать уровню сборной, получу вызов. А вмешаются неспортивные факторы – тогда и вопрос не ко мне. Готов показывать свой уровень. Я всегда был рад приглашению в сборную. А если их нет, что футболист может сделать,

– сказал ордец в интервью sport24.ru.

Ранее Спорт 24 писал, что Ивана Ордеца, который летом перешел в российский клуб, не будут вызывать в сборную Украины. Экс-игрока "Шахтера" Андрей Шевченко убеждал не переезжать в Россию.

По неофициальной информации, в московском "Динамо" Иван Ордец будет зарабатывать миллион долларов в год, а это на 400 тысяч больше, чем в "Шахтере". Однако футболист опровергает эту информацию и уверяет, что размер зарплаты не повлиял на его выбор.

На данный момент в чемпионате России из украинцев выступают Ярослав Ракицкий ("Зенит"), Иван Ордец ("Динамо"), Олег Данченко ("Рубин"), Денис Кулаков ("Урал") и Денис Сагуткин ("Енисей"). Первые трое переехали в Россию в 2019 году из донецкого "Шахтера". Кулаков также в свое время выступал за "горняков".

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Также отправились в Россию полузащитники Артем Полярус, перебравшийся из "Александрии" в "Химки", и Руслан Кисель, примкнувший к "Балтике".