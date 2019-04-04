Если бы голосовал, то за Зеленского, – украинский баскетболист "Барселоны"
Украинский баскетболист Артем Пустовой, выступающий за испанскую "Барселону", рассказал, кого поддерживает на выборах президента Украины.
Баскетболист заявил, что не следит за новостями, поскольку видит много клеветы.
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Если честно, бардак. Сколько живу здесь (Пустовой живет в Испании с 2015-го – Спорт24), не слежу за новостями. Новости, что с нашей стороны, что с другой... Очень много клеветы, все превратно. Новости не смотрю и чувствую себя прекрасно. Понимаю, что у нас не все хорошо, много надо менять, но не знаю, сколько лет нужно, чтобы все изменить и вычистить всю гниль,
– цитирует баскетболиста Tribuna.com.
Также Пустовой заявил, что не любит говорить о политике, но на выборах поддержал бы Владимира Зеленского.
О политике не люблю говорить – грязь. Мы ездили туда (в Россию – Спорт24) по Евролиге, ничего страшного. Если я бы голосовал, то голосовал бы за Зеленского. Он внушает мне доверие. Не знаю, за кого еще. Когда пришел Порошенко, думали, что вот – олигарх, денег много, воровать больше не будет. У нас такой менталитет – сколько бы ни было, будет мало. Если бы все взять в грамотные руки, мы были бы одной из самых богатых стран Европы,
– резюмировал Пустовой.
Артем Пустовой в этом сезоне с "Барселоной" уже выиграл Кубок Испании. Также Артем с каталонцами может выиграть в испанском чемпионате.
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