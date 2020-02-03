Если бы Матвиенко перешел в "Арсенал", было бы хорошо для него, – лидер "Шахтера"
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал слухи о переходе Николая Матвиенко в "Арсенал". Матвиенко так и не перешел в лондонский клуб и до лета европейские команды больше не смогут покупать новых игроков.
В комментарии "Футбол NEWS" Степаненко рассказал, что переход Матвиенко в "Арсенал" пошел бы на пользу Николаю. Однако "Шахтер" как команда выиграл от того, что оставил в своем составе сильного футболиста.
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Для команды хорошо, что Матвиенко остался, потому что сейчас он основной центральный защитник. Если бы ему удалось перейти в "Арсенал", то это было бы хорошо для него в плане развития карьеры в очень сильном чемпионате. А у нас есть ребята, которые могут его заменить, у нас достаточно много центральных защитников,
– заявил Степаненко.
По словам Степаненко, это нормальный процесс, когда футболист выступает и впоследствии переходит в другую команду. "В этом ничего нет, но должны и тренер, и команда быть готовы к тому, что человек уйдет, а на его место придет другой".
Степаненко убежден, что для того, чтобы безболезненно отпускать лидера в команде должна быть конкуренция.
"Чтобы все держали себя в тонусе и были готовы заменить тех футболистов, которые играют постоянно", – резюмировал Степаненко.
Что известно о переходе Матвиенко в " Арсенал"
- "Арсенал" якобы предложил "Шахтеру" вариант с арендой Матвиенко до конца сезона за 4,5 миллиона фунтов. Также в соглашении должен быть пункт об обязательстве выкупа Матвиенко за 22 миллиона фунтов.
- В свою очередь, "Шахтер" якобы оценил украинца в 30 миллионов фунтов.
- "Арсенал" взял в аренду центрального защитника "Фламенга" Пабло Мари. Таким образом, "канониры" отказались от трансфера украинца.
- После закрытия трансферного окна генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что клуб не получал предложений от лондонского "Арсенала".
- Однако агент Олег Смалийчук, который якобы занимался переходом Матвиенко, обвинил в срыве трансфера менеджмент "Шахтера".
- Действующий контракт Матвиенко с "горняками" рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 21 матч за "Шахтер" во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.