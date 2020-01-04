Если я буду видеть, что сильнее соперника – не буду его сильно бить по голове, – Усик

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что не выходит биться на ринг с ненавистью. До сих пор непобедимый боец заявил, что никогда не преследует цель нанести вред своему сопернику.

Свое заявление Усик сделал в комментарии youtube-канала "ВИТРАЖИ: о вере в красках", отвечая на вопрос, в чем разница между боксом и жизнью.

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В боксе у нас есть правила. В жизни они тоже есть, но они часто нарушаются людьми, которые их не придерживаются. Так что нужно быть к этому готовым. Знаете, мне задают вопрос: "Вот бокс, ты же православный, ты бьешься..." Я говорю, я не бьюсь. Это ведь тоже творение Всевышнего. Он допустил, создал спорт, чтобы люди соревновались там. Я не выхожу на ринг к своему оппоненту с намерениями причинить ему вред в жизни или нанести ущерб его семье.

Я выхожу с ним соревноваться. И даже в профессиональном боксе сейчас. Мы можем сказать, что это действительно опасно. Выходят два оружия и сталкиваются друг с другом. Даже там, если я буду видеть, что я выгляжу более сильным на фоне своего соперника, не знаю, возможно, я не буду так сильно его бить по голове, а например, переведу свои удары ниже, буду бить по корпусу. Как-то так. Я без ненависти выхожу. Я выхожу просто соревноваться и все,

– сказал Усик.

Спорт24 также сообщал, что Усик поделился впечатлениями после встречи с митрополитом Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрием.

Украинский боксер назвал Онуфрия лучшим в своем деле.