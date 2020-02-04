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Если я побью Ломаченко, мой подъем на вершину будет быстрее, – Лопес

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Теофимо Лопес / boxingscene.com

Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес поделился ожиданиями от поединка с украинцем Василием Ломаченко. Американец убежден, что победа в поединке с Ломаченко позволит ему стать суперзвездой.

22-летний Лопес в интервью Business Insider рассказал, что собирается стать большой звездой.

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Если я встречусь с Ломаченко и побью его, мой подъем на вершину будет быстрее. Ломаченко скоро уйдет, он уже семь лет выступает в профессиональном боксе, стараясь изо всех сил творить историю. Он знает, что его время заканчивается,
– сказал Лопес.

Теофимо убежден, что его ждет долгая карьера, а победа над Ломаченко ускорит путь на боксерский олимп.

"Если я столкнусь с Ломаченко и одержу победу, то это ускорит процесс становления суперзвездой. Я с нетерпением жду возможность шокировать мир и создать историю еще эффектнее, чем в бою с Комми", – резюмировал Теофимо.

  • Ожидается, что встреча Ломаченко и Лопеса состоится в апреле-мае 2020 года. На кону будет стоять статус абсолютного чемпиона мира.
  • Пока не известно, где состоится бой. Лопес выражает желание встретиться с Ломаченко на "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
  • Ломаченко последний раз выходил в ринг еще 31 августа 2019 года. В Лондоне украинец решением судей победил Люка Кэмпбелла и завоевал титул WBC.
  • Теофимо Лопес 15 декабря легко победил чемпиона мира по версии IBF Ричарда Комми. Теофимо нокаутировал соперника уже во втором раунде.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
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