Если я побью Ломаченко, мой подъем на вершину будет быстрее, – Лопес

Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес поделился ожиданиями от поединка с украинцем Василием Ломаченко. Американец убежден, что победа в поединке с Ломаченко позволит ему стать суперзвездой.

22-летний Лопес в интервью Business Insider рассказал, что собирается стать большой звездой.

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Если я встречусь с Ломаченко и побью его, мой подъем на вершину будет быстрее. Ломаченко скоро уйдет, он уже семь лет выступает в профессиональном боксе, стараясь изо всех сил творить историю. Он знает, что его время заканчивается,

– сказал Лопес.

Теофимо убежден, что его ждет долгая карьера, а победа над Ломаченко ускорит путь на боксерский олимп.

"Если я столкнусь с Ломаченко и одержу победу, то это ускорит процесс становления суперзвездой. Я с нетерпением жду возможность шокировать мир и создать историю еще эффектнее, чем в бою с Комми", – резюмировал Теофимо.