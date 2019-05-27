Если Коломойский займется футболом, УПЛ получит новую интригу, – владелец "Шахтера"

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов поделился мнением о возвращении Игоря Коломойского в Украину.

Ранее сообщалось, что Игорь Коломойский впервые за два года прибыл в Украину. По его словам – по семейным делам, а именно из-за того, что его сын будет играть в одной из баскетбольных команд в Украине.

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"Игорь Коломойский очень много сделал для украинского футбола, он все-таки инвестировал в "Днепр" долгие годы – 15-20 лет. "Днепр" дошел до финала Лиги Европы. Это всегда была очень сильная команда, с ними всегда было тяжело играть. А они всегда были на нас хорошо настроены. Это были захватывающие матчи.

Если Игорь Валерьевич займется футболом, украинский чемпионат получит новую интригу. О футболе мы с ним уже давно не говорили,

– поделился Ахметов в эфире программы "Большой Футбол".

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