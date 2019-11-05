Если Ломаченко не примет бой с нами, весь мир узнает, что он трус, – тренер Лопеса

Отец и тренер боксера Теофимо Лопеса Теофимо Лопес-старший прокомментировал потенциальный поединок его сына против Василия Ломаченко.

14 декабря Лопес выйдет на ринг против чемпиона мира по версии IBF Ричарда Комми. Лопес-старший уверен, что этот поединок сделает его сына топ-бойцом.

Читайте также: У Ломаченко забрали титул WBC, украинец стал "франчайзинговым" чемпионом

Мы сражаемся с настоящим чемпионом мира. Я говорил ранее, что мы будем биться за титул чемпиона. Я думал, это будет бой с Ломаченко, но этого не произошло. Надеюсь, что сразу после боя с Комми мы подеремся с украинцем в марте или апреле следующего года,

– заявил отец Лопеса ютуб-канала Boxing Time.

Также Лопес-старший уверен, что Ломаченко не откажется от боя с Теофимо, если тот победит Комми.

Если Ломаченко не примет бой с нами, весь мир узнает, что он трус. Я знаю, что Ломаченко не такой. Он примет бой. Если он не сделает это, то потеряет много денег. Мой сын единственный, кто позволит ему заработать в 10 раз больше, чем он зарабатывает сейчас.



Все смеялись с моих разговоров, но теперь мы на расстоянии одного поединка от боя с Ломаченко. Мы заткнем много ртов, которые не любят нас,

– сказал Лопес-старший.

На этот момент Василий Ломаченко владеет титулами WBC, WBA и WBO в легком весе. Чтобы стать абсолютным чемпионом, украинцу необходимо выиграть титул IBF.

Это интересно: Ломаченко: Теперь мы сможем организовать много интересных поединков

Ломаченко против Лопеса

21-летний американец Лопес считается одним из самых перспективных боксеров в легком весе. Вместе со своим отцом Теофимо чрезвычайно часто высказывается о Василии Ломаченко.

Лопес-старший заявил, что все боксеры боятся драться с его сыном, а бой против Ломаченко станет самым легким в карьере Теофимо.

В одном из интервью Лопес-младший заявил, что обязательно встретится с Ломаченко и "выбьет из него все дерьмо".

В свою очередь Василий Ломаченко убеждает, что будет драться с Лопесом, если тот будет владеть чемпионским титулом. Также, по словам Василия, Теофимо ответит за свои заявления на ринге.