Если не пытаться, то у тебя ничего не получится, – мотивационный ролик от Усика

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Александр Усик
Александр Усик / skysports.com

Александр Усик за несколько недель до поединка с Тайроном Спонгом опубликовал мотивационное видео. В своем инстаграме украинец рассказал, что не слушает тех, кто говорит, что у него не получится достичь успеха.

Усик заявил, что делает все наперекор скептикам, которые говорят, что у него не получится достойно боксировать в супертяжелом весе.

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Мне многие говорят: "это плохая идея. Тебе этого не надо. Ты слишком маленький. Ничего у тебя не получится". Но это я слышу всю свою жизнь от многих людей. И они правы. Если не пытаться, то у тебя действительно ничего не получится. Я выбрал для себя не слушать тех, кто говорит, что у тебя ничего не получится. Я делаю все наоборот. У меня все получится, потому что я в это верю,
– сказал Александр.

Александр Усик и Тайрон Спонг встретятся 12-го октября в Чикаго на Wintrust Arena. Для украинского боксера это будет дебют в супертяжелом весе.

Подробную информацию о Тайроне Спонге – читайте здесь.

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Теги: Спорт Александр Усик Усик – Спонг Бокс
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