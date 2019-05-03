Если обыграем "Шахтер", найду ресурсы, чтобы построить стадион, – президент "Ингульца"

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Александр Поворознюк
Александр Поворознюк / ФК "Ингулец"

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк поделился ожиданиями от финального матча Кубка Украины.

В финале его команда сыграет с "Шахтером". Также Поворознюк рассказал о том, как продвигается строительство нового клубного стадиона.

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Сверхъестественной подготовки, накачки перед "Шахтером" никакой нет. К каждой команд мы готовимся в обычном режиме. Все понимают, что если мы выиграем – будем в Лиге Европы. Какая еще может быть накачка? Мы не будем делать трагедии, мы уже совершили подвиг. Ребята будут выходить и играть в футбол.

"Все спрашивают, когда мы построим стадион. Это зависит от команды. Если команда выигрывает Кубок Украины, то я найду подпитки, ресурсы, чтобы быстрее достроить. Пока мы работаем даже с опережением графика, ну а дальше бог и время нас рассудит", – сказал Поворознюк в комментарии YouTube-каналу "Ингульца".

Финал Кубка Украины "Шахтер" – "Ингулец" состоится 15 мая на "Славутич-Арене" в Запорожье, начало игры – в 18:00.

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Теги: Новости Спорта Шахтер Футбол Спорт
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