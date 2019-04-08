Если ты хочешь быть самой сильной девушкой, то должна тренироваться с сильнейшими парнями

В сезоне, который прошел, Елена Старикова завоевала пять наград Кубка мира и победила в общем зачете в спринте. В начале марта 2019 года Елена завоевала для Украины первую за последние 11 лет медаль Чемпионата мира – серебро в гите на 500 метров.

Она любит сериал "Игра престолов" и фильмы о Гарри Поттере, классическую музыку и Armin van Buuren. Когда-то вела отдельный блокнот с перечнем прочитанных книг, среди которых любимыми были "Портрет Дориана Грея" (автор Оскар Уайльд) и "Цветы для Элджернона" (автор Дэниел Киз). В первой части интервью Елена рассказала о любви к классической музыке, игре на фортепиано, что точно нужно посетить в Харькове и Львове, условиях тренировки и почему занимается велоспортом.

– Вы львовянка или харьковчанка?

– Уже стала львовянкой, но все равно люблю Харьков!

– Львов тоже стал родным городом?

– Впервые сюда приехала еще в 2009 году. Периодически приезжала на соревнования и сборы. Когда перешла в сборную, то жила в Брюховичах (пригород Львова – прим. авт.). Он для меня уже родной, но, в основном, вижу только дом и трек. В город не часто выхожу. Есть вещи, к которым до сих пор не привыкла.

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– Почему для Вас город Харьков является хорошим?

– Во-первых, я там родилась. Есть много приятных воспоминаний из детства. Там до сих пор живет моя семья, брат и сестра. Там большой красивый парк, там начала заниматься велоспортом и впервые увидела велотрек. Когда только приходишь в школу записываться, то сразу видишь трек. Маленькой даже не представляла, что есть стена по которой можно ездить и не падать. Еще и я там могу ездить.

– Какие три места обязательно надо посетить во Львове и Харькове?

– Наверное все стандартно. В Харькове надо посетить исторический музей. В нем очень много интересного из нашей истории. Есть скелет динозавра. Второе место – это большой парк с аттракционами. Там всегда зелено, ярко, играет музыка, есть какое-то движение – люди бегают, катаются на роликах и велосипедах, выгуливают собак, большое колесо обозрения, классный фонтан и вкусности. Когда я уезжала из дома на тренировку, то всегда через него. Во Львове такого большого и яркого парка нет. Третьего не вспомню.

Во Львове всем надо посетить ярмарку, которая проходит в центре. Там очень классные яблоки и виноград в карамели. Много разных интересных вещей. Обязательно прогуляться по старой части города, потому что это история. Спуститься в кофейню, где дают каски. Там когда подают кофе, то поджигают его. Там очень атмосферно, останется много эмоций. Также посетить Дом Легенд и мастерскую шоколада.

– Вы начали заниматься велоспортом в 13 лет. А до этого спортом занимались?

Нет. Я была очень активной, не сидела дома, постоянно лазила по деревьям, "жила" на них. Мама пробовала одеть юбочки, каблучки, но я все равно залезала и сидела в них на деревьях. Лазила по газовым трубам и любым, которые шли над рекой. Ходила по маленьким, держала равновесие. Также по заборам ходила. Падала, обдирала ноги, но нравилось везде лазить.

Думаю это где-то помогло и в езде на велосипеде, потому что хорошо умела балансировать. Когда во дворе девочка мне дала впервые велосипед, то я просто села и поехала. Помню, как "поймала" равновесие, учиться не надо было.

– Пробовали заниматься другими видами спорта?

– Нет. До велоспорта я занималась музыкой. Играла на фортепиано, флейте и скрипке. Но это надо было сидеть. Также не люблю математику, а в музыке есть такой предмет, как сольфеджио (дисциплина, которая развивает умение слышать и слушать музыку, а также интонационно и ритмически точно, выразительно и сознательно создавать музыкальный текст – прим. авт.). Там надо было сидеть и высчитывать ноты. Я "плюнула" на это все и пошла гулять на улицу. Но очень люблю классическую музыку.

– Сейчас сможете на каком-то из инструментов играть?

– Фортепьяно. Мне ставили ноты, но я не могла по ним играть. Запоминала на слух то, что играла учительница и повторяла. Только так сдавала экзамены. Но у меня короткие пальцы и не всегда достаю октаву. Возможно, когда закончу ездить, то научусь и буду для себя играть.

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– Учитывая Вашу любовь к лазанью по деревьям и трубам, Вы постоянно гуляли с ребятами?

– Сразу так и не вспомню. И сама лазила, и с мальчиками, и с девочками. В основном, они стояли и наблюдали за мной. Я могла залезть, а они постоянно кричали "давай, давай". Люди немножко смотрели на меня, как на дикую.

– Как Вы учились в школе?

– Нравилась география. Не любила учиться, хотела проводить время на улице, очень много прогуливала. Еще нравилась физкультура, ее я не прогуливала. Возможно сейчас не все знаю, но нужно в первую очередь развиваться в своем деле, там, где у тебя есть талант. Нужно постоянно совершенствоваться. Знаю, что никогда бы не смогла стать математиком, физиком или кем-то другим, потому что не дано.

– Но Вы много читали?

– Еще до школы мама научила читать книги. Поэтому позже читала все, что только видела. И плохое, и хорошее, и романы, и сказки. Очень любила сказки читать, был период что читала очень много, в том числе иностранных. Отдавала предпочтение книгам у которых есть счастливый конец.

– О чем мечтали в детстве?

– Возможно, у каждого была мечта, а у меня не было. Я люблю проживать один день и не загадывать на будущее.

– Кроме книг, сейчас Вы еще увлекаетесь видеоиграми?

– Да. Могу сидеть целый день играть. Все началось с Horizon Zero Dawn. Это моя первая видеоигра. Моя любимая – Read Dead Redemption 2.

– Кто "подсадил" на видеоигры?

– Мой тренер (Евгений Болибрух – прим. авт.). Он сам любит видео игры. Однажды, когда играл, попросил помочь. Я сидела сбоку и записывала, какие стрелы для какого животного нужны. Самой так понравилось, что уже обошла его.

– Интересуетесь комиксами?

– Да. Мне нравится Бэтмен, Супермен и Чудо-Женщина. Супермен, как не крути, он самый крутой и без него все пропадет.

– Кто был инициатором занятия велоспортом?

– У меня появился велосипед, мне очень нравилось кататься. И, наверное, чтобы я много не гуляла, мама переживала, что я не в тех местах провожу время, поэтому предложила пойти на велоспорт. Мне понравилось и я проводила там все время. Там было много детей, которые хотели вести активный образ жизни.

– Первые соревнования помните?

– Да. Меня посадили на велосипед, и я поехала. Не знала что делать, это были маленькие кольца. Я просто крутила как сумасшедшая и оказалась первая, все.

– Было желание бросить велоспорт?

Когда у меня перестало что-то получаться. Был момент, что результаты стояли на месте. У нас часто больно и надо терпеть, а я этого не люблю. Была депрессия. А потом я перешла от одного тренера к другому, и для меня открылся новый мир. Я начала тренироваться с мальчиками.

– После начала тренировок с мальчиками результаты пошли в гору?

– Да. Если ты хочешь быть сильной девушкой, то должна тренироваться с сильнейшими мальчиками. Только так можешь добиться успеха. Надо тянуться к более сильным. А так у тебя есть постоянный сильный спарринг.

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– Был ли переломный момент, когда решили окончательно, что будете заниматься велоспортом?

– Это все в голову мне вложил тренер. Мне нравится велоспорт, и приносит удовольствие. Еще есть приятный бонус, была во многих странах мира.

– И как идет изучение английского?

– Я постоянно на соревнованиях и сборах, поэтому регулярно нет возможности встречаться с репетитором. Бывает, что только раз в месяц видимся. Она дает мне задания по грамматике. Практику имею на соревнованиях, но еще нет большого словарного запаса. Поэтому некоторых слов не знаю.

– Требовали от Вас родители, родственники или близкие идти учиться для получения "гражданской" профессии?

– Особо, никто. Да и я родителей не очень слушалась. У меня всегда было свое мнение. Я понимала, что дальше буду в этом спорте. Зарабатывать начала в 15 лет. Сразу понимала, что после школы пойду в профессиональное спортивное училище. Сейчас уже бакалав и имею высшее образование. Возможно буду тренировать в будущем. Но пока об этом не думаю. Планирую еще лет 10 ездить.

– Сейчас не говорят, что женщина должна жениться, родить детей?

– Нет. Для меня сейчас на первом месте карьера. Сначала надо встать на ноги, а потом думать о детях. Мне только 23 года. В Европе о семье и детях начинают задумываться лет с 28-30. Когда у тебя есть квартира, машина, стабильный доход.

– Были предложения от "шоссейников" или других видов?

Я сразу имела хорошие показатели, начала выигрывать, конкурировала с ребятами, поэтому меня хотели забрать все. Хотели забрать, чтобы я ездила по шоссе. И тренер по маунтенбайку хотел у себя видеть. Но выбрала трек, потому что считаю, что он красивый, элитный вид спорта. Ты не в пыли, не в грязи, не под солнцем. Я так всего этого не люблю. У тебя нет этого страшного загара.

– Вам есть значение на каком треке ехать?

– Деревянное полотно закрытое, и на нем надо быстрее проехать. Оно ровнее, нет стыков. Бетон могут плохо залить, есть щели, дождь размывает, ветер дует, там тяжело. Ты едешь медленнее, хоть и прикладываешь больше усилий. Я была разочарована, когда в Харькове обновили трек. До реконструкции он был старенький, разбитый, но быстрый. Новый сделали халявно, плохо залиты стыки, есть ямки.

– Какую максимальную скорость Вы развивали?

– В Берлине. Там очень большое полотно трека, и на спуске можно большую скорость набрать. Мой временной рекорд 10,670. Но какая именно скорость была – не помню, для меня это не важно (67.479 км в час – прим. авт.). Важен только результат.

– В Украине есть условия, чтобы нормально тренироваться?

– В Киеве построили прекрасный трек. Даже не ожидала такого. Он быстрый, большие виражи, еще не ездила на таком хорошем (бетонном) треке. Но у него есть один большой минус – он открытый. Мы не можем тренироваться зимой, или когда дождь. Сейчас есть деревянное полотно во Львове, но не всегда выходит на нем потренироваться…

– Почему?

– Многие другие виды спорта тоже здесь... и не нужно забывать о выставке собак. От них остается много шерсти, которая потом мешает нормально ездить. Очень обидно, что это единственный закрытый деревянный трек в стране, а к нему так плохо относятся. По нему гуляют люди. Ты едешь, а там куски грязюки лежат, много заноз, он становится скользким, из-за чего мы можем падать.

– За последние пару лет есть позитивные изменения?

– Стали лучше отапливать, а в коридорах даже жарко. Но когда выходишь на трек, то прохладно, потому что не все окна поменяли, еще есть старые. Батареи горячие, но все тепло из них выходит в окна. Мне просто хочется, иметь свое время на треке. Можно прийти на тренировку, а там занимается кто-то другой. На улицу мы пойти не можем.

– Как проходит Ваш день?

– Наверное, немножко скучновато для людей. Проснулась – и сразу иду готовить. Время подъема зависит от того, когда тренировки. Перед ними я должна иметь возможность приготовить завтрак и еще час отдохнуть. Каждый день ем яйца, могу вареные, могу яичницу, постоянно меняю. Тренировки зависят от потребностей на момент подготовки. Продолжительность – 2-3 часа. Далее возвращаюсь домой и готовлю обед, затем дневной сон. Просыпаюсь, можно что-то перекусить, и еду на вторую тренировку. После нее ужин, и еще два часа до сна, во время которых играю в видеоигры. Еще английский учу.

– Что, кроме яиц, входит в Ваш рацион? И есть ли специальная диета?

– Особо не слежу за тем, что ем, это очень сложно. Ем то, в чем нуждается организм, полагаюсь на ощущения. Мяса много не ем – оно плохо переваривается. Не ем зелень, очень ее не люблю. Ем каши, особенно гречку. Очень ее люблю, это продукт, который часто спасает. Рацион не является очень разнообразным. Обязательно должна входить рыба. Самое главное – не нарушать режим питания. Поэтому очень хорошо, когда мы на сборах в Турции, то всегда приходим на все готовое и питаемся в одно и то же время.

– Во время соревнований рацион меняется?

– Важно есть между заездами, чтобы была энергия. Когда выступаем на Кубках мира, то в один день может быть очень много заездов и в разное время. Ты проехал, и через 15, 30 или 60 минут ты снова едешь. Выкладываемся так, что на финише чувствуем тошноту. Есть не хочется, но ты должен "засунуть" в себя этот бутерброд с рыбой, чтобы силы восстанавливались.

– Как восстанавливаетесь?

– Есть электромассажер для ног. Прихожу домой, включаю, а пока он работает играю в игры. Могу залезть в горячую ванну для того чтобы расслабить мышцы.

Через несколько дней читайте на сайте Спорт24 вторую часть интервью с Еленой Стариковой.