Если Украина обыграет Сербию, то это будет означать, что мы были лучши– Шевченко

У всех футболистов хорошее физическое состояние, все готовятся. У Евгения Коноплянки была температура в Запорожье, но сейчас он чувствует себя хорошо. Вчера уже тренировался.

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О мотивации украинцев

С точки зрения будущего жребия для нас важно попасть в посев. Если мы хотим быть в нем, то завтра нужно провести удачную игру. Поэтому наша команда готовится к очень серьезному поединку.

О мотивации сербов

Я думаю, что у них правильная мотивация, однако вряд ли счет играет какую-то роль. Во Львове у нас была задача взять три очка, что мы и сделали. Не всегда счет вполне отражает то, что происходит на поле.

У сербов хорошая команда, поэтому завтра будет непростой поединок. Нам важно заработать очки с прицелом на будущую жеребьевку. В сербской сборной другая задача — она ​​борется за второе место в группе. Поэтому обе команды будут иметь разные турнирные задачи и стратегии на завтрашнюю игру.

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Может ли Сербия забить пять мячей в ответ?

Я не буду давать никаких прогнозов. Если сербская команда достойно сыграет, покажет хорошую игру, то окажется сильнее. Это футбол. Если Украина будет сильнее и обыграет Сербию, то это будет означать, что мы были лучше.

Об отсутствии украинских фанов

Однозначно нам не будет хватать этой поддержки. Но договоренность между федерациями была и раньше. Если есть какие-то конфликты, то нужно их тушить - чем быстрее, тем лучше. Сербия - хорошая команда с сильными исполнителями, нас ждет непростой матч, но не нужно забывать об уважении друг к другу.

О выборе состава на финальный турнир

До старта чемпионата Европы еще много времени, что-то может измениться. Нет смысла выстраивать какие-то стратегии и планы в настоящий момент. Нужно дождаться жеребьевки. Затем посмотрим на наш состав и его комплектацию. Однозначно, будут товарищеские матчи перед чемпионатом, где мы будем давать шанс проявить себя молодежи или тем футболистам, которые играли меньше.