Если в "Милане" пойдут на условия Шевченко – он сможет создать команду высокого уровня, – Безус

Футболист "Гента" Роман Безус посетил матч группового этапа Лиги Европы против "Александрии". Роман смотрел поединок с трибун, поскольку не попал в заявку бельгийцев.

Почему не сыграл с "Александрией"

Почувствовал дискомфорт на задней поверхности бедра. Был большой риск, что может произойти надрыв. Нет в принципе травмы, поскольку это микроповреждение. Два дня не тренировался, а только бегал. Думаю, что день-два и все будет хорошо. В чемпионате Бельгии сыграю.

К слову: Хотелось победить, учитывая то, как складывалась игра, – Панькив

Задача "Гента" на сезон

Боремся за самые высокие места. Сначала задача попасть в первую шестерку и потом бороться за самые высокие места. Также Кубок Бельгии и выход из группы Лиги Европы. Мы неплохо начали сезон, много хороших футболистов, сыгрались немного и потому хорошие результаты.

О Милевском в сборной Украины

Это не от меня зависит, поэтому мне трудно ответить на этот вопрос.

О чемпионате Украины

Стараюсь следить. Иногда, если получается, то смотрю матчи. "Шахтер" имеет большие шансы выиграть чемпионат. По крайней мере, пока похоже на это. Правда, когда поделятся на шестерки, тогда еще будут шансы у "Динамо".

О новом "Динамо"

Когда первые матчи проиграли – все напали на тренера, на "Динамо". А когда выиграли две игры – все начали хвалить. Сейчас последние матчи "Динамо" действительно выглядят красиво. Интересно будет посмотреть (матч "Динамо" – "Шахтер" в Кубке Украины, – Спорт24). Надо нарушать традиции ("Динамо" не выигрывает у "Шахтера" в Кубке Украины во всех матчах, кроме финала, – Спорт24).

О "Ворскле"

Результаты знаю, они не самые лучшие. Там много проблем внутри команды.

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О Шевченко в "Милане"

Конечно, Шевченко сможет тренировать "Милан". Сейчас он создал топ-атмосферу в сборной Украины. Все на топ-уровне: тактика, анализ, весь подход полностью. От "Гента" отличается намного. В сборной Украины на голову сильнее. В сборной Украины, думаю, самый высокий уровень, который может быть. Поэтому, я думаю, если Шевченко пригласят в "Милан" и руководители пойдут на его условия, то он сможет там легко построить команду высокого уровня.