Если вы поставили деньги на мою победу, то вы профаны, – российский боксер Ковалев

Российский боксер Сергей Ковалев проиграл титул WBO в полутяжелом весе мексиканцу Саулю Альваресу. При этом последний поднялся в весовой категории, чтобы сразиться с россиянином.

Для Альвареса это был дебютный поединок в полутяжелом весе. И он довольно уверенно победил Ковалева, в 11-м раунде отправив соперника в жесткий нокаут.

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Еще перед боем Сауль Альварес был фаворитом поединка. Букмекеры принимали на него ставки с коэффициентом 1,15 (досрочная победа – 2,75). Зато победа Ковалева была оценена в 4,10 (6,30 на досрочную победу россиянина). И это при том, что Ковалев на 8 сантиметров выше и имеет на 5 см больший размах рук. Однако это ему не помогло. И Сауль Альварес отобрал у него чемпионский пояс.



​Ковалев после нокаута от Альвареса (Фото: twitter.com/DAZN_USA)

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Уже после этого Ковалев назвал своих болельщиков профанами. Впоследствии он пояснил что имел в виду только тех, кто решил поставить деньги на его победу.

"До меня дошли не совсем приятные сообщения, мол, почему я своих болельщиков называю профанами. Ребят, хочу внести ясность. Профанами я называю тех, кто захотел обогатиться на ставках. Увидев привлекательные коэффициенты, ставили деньги на мою победу, думая: "Вот сейчас Ковалев выиграет, Канело проиграет, и я разбогатею". Давайте будем честными. Если вы поставили на это деньги, то вы реально профаны. Вот что я имел в виду. К своим болельщикам я отношусь с большим уважением. Не надо сеять в обществе за**пу. Я поэтому не общаюсь со СМИ, потому что постоянно все переврут, не так понимают и выносят в общество", – сказал Ковалев в прямом эфир в Instagram.