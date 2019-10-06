ESPN, BoxingScene и болельщик отдали победу Деревянченко в бою с Головкиным

Украинский средневес Сергей Деревьянчеко уступил Геннадию Головкину в бою за титулы IBO и IBF. Казахстанец одержал победу сомнительным решением судей.

По мнению представителей СМИ, победа должна была достаться Деревянченко. Например, авторитений боксерский ресурс Boxing Scene насчитал победу 115:112 в пользу Деревянченко.

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Авторитетное издание ESPN также считает, что победителем боя является Деревянченко – 114:113. Известный журналист Майк Коппингер насчитал 114:113 в пользу Деревянченко.

Платформа DAZN, которая осуществляла трансляцию поединка, запустила голосование в твиттере, согласны ли пользователи с решением судей. На данный момент, 54% проголосовавших считают результат несправедливым.

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Как известно, Головкин одержал победу сомнительным решением судей 114:113 и дважды по 115:112. После поединка Головкин не сразу смог дать интервью, поскольку зрители освистали казахстанца. Зато Сергей получил овации.

Головкин и Деревянченко заявили, что готовы провести реванш.