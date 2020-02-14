Есть ли шанс у Украины получить медаль чемпионата мира по биатлону

В итальянском Антхольце стартовал чемпионат мира по биатлону, который завершится 23 февраля. Настоящий праздник для фанатов зимних видов спорта. Претендентов на комплекты наград в этот раз немало и интрига будет присутствовать в каждой гонке.

Больше всего надежд в сборной Украины стоит положить на одиночный супермикст. Бороться за золото украинцам будет непросто, но призовое место очень и очень возможное. Есть шансы и в женской эстафете. Сейчас аналитики Parimatch ставят Украину на седьмое место в списке претендентов на победу.

К слову: Чемпионат мира по биатлону 2020: расписание гонок

Также особенным для нас станет мужской спринт. Дело в том, что в нем будут участвовать сразу пять украинских биатлонистов. Такого раньше не было, от Украины в спринте на чемпионатах мира принимали участие не более четырех спортсменов.

Сборная Украины (женщины): Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок

Сборная Украины (мужчины): Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал.

Пока же на Чемпионате мира состоялась классическая смешанная эстафета. Украинцы могли претендовать на бронзу, но заняли лишь пятое место. Все из-за промаха Дмитрия Пидручного. Сам биатлонист объяснил, почему так произошло. На 14 февраля запланирован только женский спринт.