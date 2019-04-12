Есть только одно место – первое, все остальное утешительные призы, – Елена Старикова

В минувшем сезоне, Елена Старикова завоевала пять наград Кубка мира и победила в общем зачете в спринте. В начале марта 2019 года Елена завоевала для Украины первую за последние 11 лет медаль Чемпионата мира – серебро в гите на 500 метров. Во второй части интервью Елена рассказала о гонках с машинами, предрассудках, подлых поступках соперниц, почему плакала на соревнованиях и обеспечении.

Первая часть интервью с Еленой Стариковой о любви к классической музыке, игре на фортепиано, что точно надо посетить в Харькове и Львове, условиях тренировки и почему занимается велоспортом – по ссылке.

– Вы сержант ВСУ. Как возник вариант с армией?

– Все произошло внезапно: меня пригласили во Львов и в ВСУ. На тренировке во Львове меня увидел представитель спортивного клуба армии, благодаря которому мне предложили контракт.

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– В наряды заступаете?

– Это касается только мужчин. Девушки не заступают. Я хожу на построение, надеваю форму. Странно себя в ней чувствую, но она классная. От меня зависит только показывать хороший результат.

– Во Львов Вы ездили с 2009 года...

– Здесь происходит минимум несколько соревнований в год. Первый раз нас привезли зимой. У меня сразу были медали. У меня не было ни разу, чтобы поехала без награды. Затем в апреле было соревнование, как раз в день рождения. Оно у меня 22 апреля, поэтому торт ели в поезде. Далее еще дважды приезжала, летом и осенью. Когда была маленькая, то ездила соревноваться и на трек, и на шоссе, а также на байке в лесу.

– Как принималось решение переехать во Львов на постоянной основе?

– Очень просто. Здесь есть трек, на котором можно тренироваться круглый год. Поэтому удобнее жить во Львове, чем постоянно ездить. И так все сложилось, что переехала сюда, здесь живу и работаю.

– Как семья отнеслась к переезду?

Я с 13 лет езжу на сборы, поэтому мама привыкла. Уже год ее не видела. Решила пригласить сюда, пусть она ко мне приедет. Все здесь покажу, расскажу. Мне в Харьков ехать далеко. Надо сутки потратить на дорогу в одну сторону. Чтобы поехать туда и обратно, то минимум три дня надо, а я не могу на столько времени выпадать из тренировочного процесса.

– Какие травмы были за время карьеры?

– Есть постоянные проблемы с коленями. Они сильно болят. Должна постоянно их заматывать, терпеть. Слава Богу, не приходилось ездить на уколах.

– Пересматриваете заезды свои и соперниц?

– Конечно, пересматриваю свои заезды, чтобы потом не допускать тех же ошибок. А по другим спортсменками смотрю непосредственно на соревнованиях.

– Часто в рейтинг заглядываете?

– Да, смотрю. Сейчас поднялась на третье место в индивидуальном рейтинге. Приятно заходить на страницу и видеть себя наверху.

– Сколько Вы зарабатываете?

– У нас нельзя работать на двух ставках. Поэтому основная моя работа в армии. Если все сложить, то получаю меньше, чем могла бы. В ВСУ платят где-то 7,7 тысячи гривен. Также от сборной приблизительно 9000 гривен. Также с этого месяца город Львов будет платить стипендии тем, кто претендует на олимпийские лицензии.

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– Вы выиграли Кубок мира по спринту. Сколько призовых Вам заплатило государство?

– 60 тысяч гривен.

– Есть призовые на соревнованиях?

– Да, но они не велики. За первое место – 500-600 евро, второе – 300-400, третье – 150.

– За свой счет ездите?

– Нет. Все обеспечивают и оплачивают. Только после Олимпиады было такое, что покупала за свой счет билеты, а деньги мне потом возвращали. Но это не проблема.

– Суточных хватает, чтобы нормально питаться на выездах?

– Завтрак всегда есть в отеле. Возим с собой мультиварку, покупаем мясо, рыбу и сами готовим обед и ужин.

– Сколько стоит велосипед?

– 10 тысяч евро.

– Какова стоимость всего инвентаря?

– Недавно немецкий гонщик опубликовал фото со всем необходимым для езды с указанием цены. Вышла стоимость около 50 тысяч евро. Кроме велосипеда, еще надо специальные колеса, педали, цепи, перчатки и тому подобное. У нас все дешевле.

– Вам купили новый велосипед...

Привыкаю к нему. Это как дорогой скакун, которого еще надо приручить. Выступала на велосипеде украинской фирмы. Он не такой дорогой, но хороший. Также он не такой жесткий. Я не такая большая, поэтому мне хватало его жесткости, хорошо им управляла. Теперь дали велосипед французской фирмы, потому что для выступлений надо зарегистрированные велосипеды в мировой федерации. Там все сделано для аэродинамики, но в силу своей конструкции он жесткий. Когда первый раз в него села, то психанула и сказала забрать прочь. Сейчас уже привыкла и полюбила. На предыдущем надо было быть постоянно напряженной, а здесь надо расслаблять руки.

– Всегда обеспечивали велосипедами или приходилось самой покупать?

– Первый байк купила мама. Но после того, как пришла на велоспорт, то постоянно давали. Чем лучше был результат, тем лучше велосипеда давали.

– Вице-чемпионка мира по велотреку. Для Украины это впервые за 11 лет...

– Понятия не имею, как так получилось. Когда ехала, то надеялась на медаль, но понимала, что ее может не быть. У нас был сложный сезон (впервые 6 Кубков мира), накопилась усталость, не было времени, чтобы подготовиться к соревнованиям. За месяц ты не можешь ничего нового добавить, только удержать форму. С самого начала все шло плохо, психовала, квалификацию проехала только четвертой. А когда стала второй, то сильно радовалась.

– Кто основные конкурентки?

– Россиянки, австралийки и представительница Гонконга Ли Вай Ши. Она в этом сезоне не проиграла ни одного заезда. Надеюсь будет конкуренция и в Украине, чтобы был спарринг-партнер. Все идут на шоссе и байк, поэтому людей стало меньше.

– Ожидали победу в общем зачете Кубка мира по спринту?

– Нет. Я еще молодая, мне надо больше опыта. Хорошо, что проехала все этапы, соревновалась с сильнейшими соперницами. Чем больше ты ездишь, тем лучше ты становишься. Мой сезон прошел успешно, но этого мало. Есть только одно место – первое, все остальное – утешительные призы.

– Отбор на Олимпиаду идет по плану?

– Пока что да. Главное, чтобы не было травм и болезней. Впереди еще целый сезон. У нас очень сложно отбираться. Еще Европейские игры, чемпионаты Европы и мира и 6 Кубков мира.

– Были приглашения выступать за другие страны?

– Всех, наверное, приглашали в Азербайджан, много туда пошло. Я не готова к этому, наверное патриотка. Понимаю, что ситуация может и не такая хорошая и денег меньше платят, но хочется быть и работать у себя в стране. Также мне очень нравятся сине-желтые цвета.

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– Самый памятный заезд для Вас?

– Он недавно был в Берлине. Здесь даже больше все в комплексе, а не отдельный заезд. Начала день с проездом двухсотки со своим лучшим результатом. Была шокирована, что в квалификации стала второй среди всех девушек. У нас чем ты выше, тем слабее соперники. Попала в заезд с россиянкой. Учитывая нашу ситуацию, ей проигрывать не хотелось. Она старше и опытнее меня, что имеет большое значение в нашем спорте. Я первый заезд выиграла, а потом два проиграла. Это был ужас! Поэтому поехала за третье место.

В этот день у меня было 10 заездов. У нас чтобы выиграть, надо дважды опередить соперницу. Здесь тоже соперницей была россиянка. Она проиграла первый заезд и выиграла второй. И вот ты сидишь в ожидании решающего спринта, целый день соревнований, и он одного заезда будет зависеть – ты поедешь домой с медалью или нет. Всем плевать, как я ездила и какие результаты показывали, запомнят только медаль. Я финиширую и вижу, что победила. Проезжаю круг и тренер говорит, что меня дисквалифицировали за нарушения правил. Как начала реветь. Было очень обидно сделать так много работы и проиграть из-за нарушения правил. В итоге приняли решение, что нарушение было не серьезное и я получу медаль. На награждение пошла заплаканная.

– Наиболее памятная награда?

– Наверное, бронза из Берлина. Это была моя первая медаль в индивидуальном виде. Впервые дошла до финала и ездила с элитными гонщицами. Я была там, я выдержала целый день, стояла на пьедестале.

– Вопрос судейства стоит так же остро как и в игровых видах?

– Да. Судьи могут на все повлиять. Они могут дисквалифицировать или сделать перезаезд. Ты можешь выиграть два заезда, но судья решит, что ты нарушил правила и придется еще раз ехать. У меня так было, но я снова выиграла. У нас есть фотофиниш. Была такая ситуация, что судьи не могли определить кто выиграл и пришлось еще раз ехать.

– Верите суевериям?

– Одному – красной нити. Не одалживай деньги вечером, не передавай через порог или черный кот на дороге – в это не верю. Нить начала носить, когда стала лучше выступать, чувствовала зависть других. И теперь ношу по принципу – пусть лучше будет, чем нет.

– Глядя на работу всех своих тренеров, возникает желание тренировать в будущем?

– Когда смотрю на своего настоящего тренера Евгения Болибруха, то да. Он очень любит свою работу, у него есть организационные способности, знает что сказать, является лидером. Он сам был спортсменом, поэтому прекрасно все понимает. Он постоянно оказывает поддержку, он и мама, и папа, и тренер.

– Чем для Вас является велоспорт?

– Он для меня все. Это сфера, где я хочу себя самореализовать. Это мое увлечение, хобби, доход.

– Кто или что мотивирует?

– Тренер, который знает, когда нужно дать правильный толчок. Также сама себя мотивирую. Верю, что все получится. У меня очень сильные ноги, попала туда, куда надо. Поэтому хочу быть сильнейшей в мире.

13 странных вопросов к Елене Стариковой:

– Сколько километров наматываете за один тренировочный день?

– Не считаю. Наш спорт не темповый. Когда выезжаю на трек, то понятия не имею сколько проехала. Все по времени, а не на расстояние.

– Пытались перегнать машину на велосипеде?

– Да конечно! Мне очень нравится, когда на светофоре загорается зеленый свет, стартовать быстрее машины.

– Часто рискуете?

– Стараюсь не рисковать. Во Львове страшновато ездить. Много машин на польских номерах, которые подрезают. Водители думают, что успеют, что я медленная велосипедистка, которая просто катится. Поэтому всегда еду ближе к обочине и медленно.

– Что лучше: фильмы "Звездные войны" или сериал "Звездный путь"?

– "Звездные войны", конечно. Но последний фильм не очень понравился, все в одну кучу слепили.

– Самые удивительные (или банальные) вопросы от журналистов?

– В основном все спрашивают одно и то же, о впечатлениях, эмоциях.

– Велоспорт – это только труд или нужен талант?

– Это совокупность всего. Ты не можешь быть тупым, у тебя должен быть талант и желание работать. Я бегунья, с этим надо родиться. Надо любить свое дело и развиваться не только физически, но и технически.

– Ездить на велосипеде – опасно?

– Нет, но зависит от среды. К сожалению, у нас велосипед не в приоритете. Например, в Нидерландах, когда ты выезжаешь, то тебе дают дорогу. Там прекрасное для велосипедиста место.

– Часто катаетесь по Львову?

– Да, особенно весна-лето. Я выезжаю из дома и еду на трек. Просто так катаюсь. Живу возле аэропорта, там можно малые круги проехать. Очень нравится объехать аэропорт со стороны сел и смотреть, как заходят на посадку самолеты. Во Львове много велодорожек, и это прекрасно, но по ним ходят люди. По ним невозможно ездить. Когда выезжаю на мостовую, то очень трудно, но по другому не обгонишь людей.

– Путешествовали на велосипеде?

– Когда была маленькая, то нам сказали из Харькова доехать в лагерь. Ехали где-то километров 100. Это было очень трудно, потому что я не могу долго ехать. Ноги сильно болели, не люблю ездить долго.

– Сколько велосипедов у Вас украли?

– Ни одного!

– Макияж наносите перед выходом на трек?

– Нет, нет смысла. Потому что когда розминаешся, все потечет. Губы всегда мажу, потому что они могут обветриться. А ресницы всегда делаю себе ламинированные.

– Как обычному человеку выбрать хороший велосипед?

– Это должно быть обычный байк, максимально простой, легкий, удобный и красивый. Когда у тебя красивый велосипед, то хочется на нем куда-то ехать.

– Сколько у Вас велосипедов?

– На данный момент четыре. Один для езды из пункта "А" в пункт "Б". Есть "глухарь" – моя точная копия, на которой я когда-то ездила. Теперь я на нем тренируюсь только на дороге. И два трековых велосипеда.