Евгений Коноплянка покинул тренировку "Шальке" из-за травмы: фото

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Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка не сумел закончить тренировку "Шальке". Игрок покинул тренировочное поле, прихрамывая.

В субботу, 20 апреля, "Шальке" потерпел унизительное поражение в чемпионате Германии. Команда на своем поле уступила "Хоффенхайму" 2:5. Евгений Коноплянка участия в этом матче не принимал (он даже не попал в заявку на матч).

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Видео голов матча Шальке – Хоффенхайм

После этого матча главный тренер "Шальке" Хуб Стевенс отменил выходной в команде на Пасху. Поэтому футболисты собрались на тренировку. Среди них и Коноплянка. Но украинец получил травму во время упражнений. Поэтому он покинул поле, держась за ногу. Вполне вероятно, что он травмировал приводную мышцу. Официальной информации о травме украинца нет.

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Евгений Коноплянка Шальке
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