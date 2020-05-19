24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Евро-2020: два города подтвердили готовность принять матчи

- Читати новину українською
Где состоится Евро-2020
Где состоится Евро-2020 / GETTY IMAGES

Еще два европейских города подтвердили готовность принять матчи чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Евро-2020 было перенесен на следующий год из-за пандемии COVID-19.

Как сообщают РИА Новости, Бильбао (Испания) и Дублин (Ирландия) предоставили УЕФА гарантии проведения матчей финального турнира Евро-2020 в 2021 году.

Это важно Как вернуть билеты на Евро-2020: УЕФА открыл специальный портал

Где состоится Евро-2020

Ранее готовность проведения матчей подтвердили Санкт-Петербург (Россия), Мюнхен (Германия) и Копенгаген (Дания).

При этом три города отказываются принять турнир. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин. Он не называет города, с которыми возникли проблемы.

По информации СМИ, под вопросом остаются Рим (Италия) и Лондон (Англия). В Лондоне должен состояться финал.

Кстати Евро-2020: УЕФА официально решил судьбу названия турнира

Кроме того, матчи Евро-2020 должны принять Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия) и Баку (Азербайджан).

Всего Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы с 11 июня до 11 июля 2021 года.

Сборная Украины сыграет в группе C. Два поединка группового этапа подопечные Андрея Шевченко должны сыграть в Бухаресте (Румыния). Поединок против Нидерландов "сине-желтые" сыграют в Амстердаме (Нидерланды).

 

Больше новостей о футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.

Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Евро-2020
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Трагическое поражение "Баварии": 8 лет назад "Челси" выиграл финал Лиги чемпионов – видео
сегодня , 12:57 Трагическое поражение "Баварии": 8 лет назад "Челси" выиграл финал Лиги чемпионов – видео
Михайло Гема
Как 4-летний сын Сергея Реброва наделал шума на стадионе во время матча: видео
сегодня , 10:52 Как 4-летний сын Сергея Реброва наделал шума на стадионе во время матча: видео
Юрій Семенюк
Начали выпадать зубы: легендарного украинского тренера в Китае принудительно закрыли на карантин
18 мая , 21:44 Начали выпадать зубы: легендарного украинского тренера в Китае принудительно закрыли на карантин
Юрій Семенюк