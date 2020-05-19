Евро-2020: два города подтвердили готовность принять матчи

Еще два европейских города подтвердили готовность принять матчи чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Евро-2020 было перенесен на следующий год из-за пандемии COVID-19.

Как сообщают РИА Новости, Бильбао (Испания) и Дублин (Ирландия) предоставили УЕФА гарантии проведения матчей финального турнира Евро-2020 в 2021 году.

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Где состоится Евро-2020

Ранее готовность проведения матчей подтвердили Санкт-Петербург (Россия), Мюнхен (Германия) и Копенгаген (Дания).

При этом три города отказываются принять турнир. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин. Он не называет города, с которыми возникли проблемы.

По информации СМИ, под вопросом остаются Рим (Италия) и Лондон (Англия). В Лондоне должен состояться финал.

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Кроме того, матчи Евро-2020 должны принять Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия) и Баку (Азербайджан).

Всего Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы с 11 июня до 11 июля 2021 года.

Сборная Украины сыграет в группе C. Два поединка группового этапа подопечные Андрея Шевченко должны сыграть в Бухаресте (Румыния). Поединок против Нидерландов "сине-желтые" сыграют в Амстердаме (Нидерланды).

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