Лига наций и Евро-2020: УЕФА назвал дату матчей сборной Украины по футболу
В УЕФА по итогам заседания исполкома 17 июня приняли решение относительно регламента, формата, календаря и мест проведения различных соревнований клубов и национальных команд.
Об этом было сообщено на заседании исполкома на официальном сайте UEFA.
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Все страны предоставили УЕФА гарантии проведения матчей финального турнира Евро-2020 в 2021 году.
В целом Евро-2020 состоится в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Города-хозяева Евро-2020
- Санкт Петербург
- Лондон
- Мюнхен
- Баку
- Рим
- Бухарест
- Дублин
- Копенгаген
- Бильбао
- Глазго
- Будапешт
- Амстердам
Сборная Украины сыграет в группе C. Два поединка группового этапа подопечные Андрея Шевченко должны сыграть в Бухаресте (Румыния).
Поединок против Нидерландов "сине-желтые" сыграют в Амстердаме (Нидерланды).
Плей-офф квалификации Евро-2020 и Лиги наций 2020/21
Плей-офф европейских квалификаций на Евро-2020 состоится 8 октября и 12 ноября.
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Матчи группового этапа Лиги наций 2020/21 состоятся осенью 2020:
- 3-5 и 6-8 сентября;
- 10-11 и 13-14 октября;
- 14-15 и 17-18 ноября.
Сборная Украины в рамках Лиги наций сыграет против Испании, Германии и Швейцарии.
Окно для товарищеских матчей национальных сборных будет 7-8 октября и 11-12 ноября.