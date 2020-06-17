В УЕФА по итогам заседания исполкома 17 июня приняли решение относительно регламента, формата, календаря и мест проведения различных соревнований клубов и национальных команд.

Об этом было сообщено на заседании исполкома на официальном сайте UEFA.

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Все страны предоставили УЕФА гарантии проведения матчей финального турнира Евро-2020 в 2021 году.

В целом Евро-2020 состоится в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Города-хозяева Евро-2020

Санкт Петербург

Лондон

Мюнхен

Баку

Рим

Бухарест

Дублин

Копенгаген

Бильбао

Глазго

Будапешт

Амстердам

Сборная Украины сыграет в группе C. Два поединка группового этапа подопечные Андрея Шевченко должны сыграть в Бухаресте (Румыния).

Поединок против Нидерландов "сине-желтые" сыграют в Амстердаме (Нидерланды).

Плей-офф квалификации Евро-2020 и Лиги наций 2020/21

Плей-офф европейских квалификаций на Евро-2020 состоится 8 октября и 12 ноября.

К теме Евро-2020: состоялась жеребьевка стыковых матчей

Матчи группового этапа Лиги наций 2020/21 состоятся осенью 2020:

3-5 и 6-8 сентября;

10-11 и 13-14 октября;

14-15 и 17-18 ноября.

Сборная Украины в рамках Лиги наций сыграет против Испании, Германии и Швейцарии.

Окно для товарищеских матчей национальных сборных будет 7-8 октября и 11-12 ноября.