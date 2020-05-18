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Евро-2020: три страны отказываются принять турнир

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Евро-2020: три страны отказываются принять турнир
Евро-2020: три страны отказываются принять турнир / GETTY IMAGES

Чемпионат Европы по футболу 2020, который перенесен на 2021 год, может пройти не в 12 городах, как запланировано. У УЕФА проблемы с тремя странами.

Президент УЕФА Александр Чеферин не исключает, что список городов для проведения Евро-2020 в следующем году придется пересмотреть, информирует BeinSport.

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Чеферин заявил, что УЕФА хочет, чтобы поединки состоялись в тех городах, в которых планировалось. По словам Чеферин, с 9 городами все улажено.

С тремя городами у нас есть некоторые проблемы, с ними мы будем говорить в дальнейшем. В принципе, мы хотим сделать это в 12 городах, но если не получится, то мы готовы и в 10, 9 или 8,
– сказал Чеферин.

Президент УЕФА не называет города, с которыми возникли проблемы.

Где должен пройти Евро-2020

  • Рим
  • Санкт Петербург
  • Мюнхен
  • Баку
  • Бухарест
  • Будапешт
  • Копенгаген
  • Амстердам
  • Бильбао
  • Дублин
  • Глазго
  • Лондон

Сборной Украины два поединка группового этапа предстоит сыграть в Бухаресте (Румыния). Поединок против Нидерландов "сине-желтые" сыграют в Амстердаме (Нидерланды).

Новая дата проведения Евро-2020 – 11 июня – 11 июля 2021 года.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта УЕФА Евро-2020
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