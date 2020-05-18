Евро-2020: три страны отказываются принять турнир
Чемпионат Европы по футболу 2020, который перенесен на 2021 год, может пройти не в 12 городах, как запланировано. У УЕФА проблемы с тремя странами.
Президент УЕФА Александр Чеферин не исключает, что список городов для проведения Евро-2020 в следующем году придется пересмотреть, информирует BeinSport.
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Чеферин заявил, что УЕФА хочет, чтобы поединки состоялись в тех городах, в которых планировалось. По словам Чеферин, с 9 городами все улажено.
С тремя городами у нас есть некоторые проблемы, с ними мы будем говорить в дальнейшем. В принципе, мы хотим сделать это в 12 городах, но если не получится, то мы готовы и в 10, 9 или 8,
– сказал Чеферин.
Президент УЕФА не называет города, с которыми возникли проблемы.
Где должен пройти Евро-2020
- Рим
- Санкт Петербург
- Мюнхен
- Баку
- Бухарест
- Будапешт
- Копенгаген
- Амстердам
- Бильбао
- Дублин
- Глазго
- Лондон
Сборной Украины два поединка группового этапа предстоит сыграть в Бухаресте (Румыния). Поединок против Нидерландов "сине-желтые" сыграют в Амстердаме (Нидерланды).
Новая дата проведения Евро-2020 – 11 июня – 11 июля 2021 года.
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