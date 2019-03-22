Евро-2020: фавориты квалификационного раунда

21 марта официально стартовал отбор на Евро-2020. Поскольку турнир пройдет сразу в 12 странах, никто не гарантировал себе путевку на соревнования – всем сборным придется пройти путь квалификации

Впрочем, для грандов это вряд ли станет проблемой. Чтобы выйти из группы, напомним, необходимо занять первое или второе место. На основе предматчевых данных, специалисты "Фаворит Спорт" составили список команд, у которых наибольшие шансы выйти в финальную часть чемпионата Европы.

Група A Коэффициент Англия 1,01 Чехия 1,87 Група B Коэффициент Португалия 1,10 Сербия 1,65

В группе А безусловный фаворит – сборная Англии (символический коэффициент – 1,01). Второе место, очевидно, достанется Чехии (1,87). Вряд ли чем-то удивят команды Болгарии и Черногории, у которых коэффициент 3,70. Похожая ситуация и в группе В, где сборной Украины будут противостоять действующие обладатели Кубка Анри Делоне – португальцы. У команды Криштиану Роналду коэффициент 1,10, а у нас – 1,85, что несколько больше чем у еще одного претендента на выход из группы – сербов (1,65).

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Група С Коэффициент Германия 1,02 Нидерланды 1,05 Група D Коэффициент Швейцария 1,25 Дания 1,30

А вот в группе С, похоже, сенсаций ждать не стоит. Составить конкуренцию Германии (1,02) и Голландии (1,05) сборным Северной Ирландии, Беларуси и Эстонии будет непросто. У немцев за спиной проваленный ЧМ-2018, за который надо реабилитироваться. Голландцы же и вовсе не вышли на Мундиаль, а до этого – на Евро-2016. Немного схожая ситуация и в группе D, впрочем, Швейцария (1,25) и Дания (1,30) хоть и фавориты, но расслабляться им не стоит, пара осечек и расклады могут поменяться в пользу Ирландии, у которой коэффициент 2,08 на выход из группы.

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В группе Е "Фаворит Спорт" высоко оценивает шансы финалистов ЧМ-2018 – хорватов (1,10). А за еще одну путевку, видимо, придется побороться Уэльсу (1,85) и Словакии (1,90). Группа F – одна из самых непредсказуемых. Есть однозначный фаворит – Испания (1,03), а вот другие команды – Швеция (1,65), Норвегия (2,70) и Румыния (3,80) на бумаге имеют довольно разные коэффициенты, но могут неожиданно "выстрелить" удачной игрой.

Група Е Коэффициент Хорватия 1,10 Словакия 1,80 Група F Коэффициент Испания 1,03 Швеция 1,65

В Австрии и Польше в группе G шансы на выход практически одинаковые – 1,37 и 1,42. Словения (3,25) и Израиль (3,50) при таких раскладах выглядят скорее наблюдателями. Правда австрийцы и поляки все же далеко не гранды, так что заранее выводить их на Евро-2020 не стоит.

Как и у Англии, практически стопроцентные шансы на попадание в финал имеют французы в группе Н – 1,01. Следом идут Турция (1,55) и Исландия (2,65). Жители севера, напомним, громко заявили о себе на Евро-2016, где дошли до четвертьфинала и стали любимцами публики.

Група G Коэффициент Австрия 1,37 Польша 1,42 Група H Коэффициент Франция 1,01 Турция 1,55

В компании с англичанами и французами числится и Бельгия – тоже 1,01. В группе I их основные конкуренты россияне (1,50), которых будет готова подсидеть Шотландия (2,25). Остается группа J, где вряд ли у кого-то есть вопросы относительно Италии – коэффициент 1,03. Команда не прошла на ЧМ-2018 и второй раз подряд вряд ли оступится. Вторая путевка пойдет, похоже, Боснии и Герцеговине (1,60). У Греции коэффициент (2,5), у Финляндии (5,0).

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Група I Коэффициент Бельгия 1,01 Россия 1,50 Група J Коэффициент Италия 1,03 Босния и Герцеговина 1,60

Такие расклады перед первыми матчами в группах. Возможно, уже после первых игр коэффициенты изменятся, и аутсайдеры превратятся в лидеров. В любом случае, редко когда квалификация обходится без сенсаций и вряд ли ближайший отбор станет исключением.