Евро-2020: на каких каналах покажут матчи сборной Украины

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Евро-2020: на каких каналах покажут матчи сборной Украины / GETTY IMAGES

Сборная Украины пробилась на чемпионат Европы по футболу, групповой этап которого стартует 12 июня 2020 года. "Сине-желтые" выступят в группе C, где сыграют против Нидерландов, Австрии и еще одного соперника, который проходит раунд плей-офф. Поединки чемпионата Европы можно будет смотреть легально в Украине.

Матчи сборной Украины на чемпионате Европы будут транслировать каналы "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3" и ТРК "Украина".

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Об этом заявил генеральный директор каналов "Футбол 1/2" Александр Денисов.

Ищем комментаторов и ведущих. Сложность в том, что наши съемочные группы должны охватить Европу от Баку до Дублина. Это непростая задача, но мы будем это делать. Что касается сборной Украины, то постараемся рассказывать о сборной с утра до вечера. Наша спутниковая станция будет все время возле команды,
– цитирует Денисова Tribuna.com.

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Большинство матчи чемпионата Европы будут в эфире каналов "Футбол 1" и "Футбол 2". По словам Денисова, канал "Украина" покажет матчи сборной Украины, полуфиналы и финал чемпионата Европы.

Отметим, что "Медиа Группа Украина" запускает третий футбольный телеканал "Футбол 3". Телеканал начнет свое вещание уже в январе следующего года и также покажет матчи Евро-2020.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Евро-2020 Сборная Украины по футболу
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