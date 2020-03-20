Евро-2020: изменит ли турнир название из-за переноса – официальный ответ

Чемпионат Европы по футболу 2020 года был перенесен на 2021 год. В УЕФА официально приняли решение о названии континентального первенства.

УЕФА в Твиттере сообщил, что не будет менять название будущего чемпионата Европы, несмотря на его перенос на 2021 год.

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Как сообщает пресс-служба УЕФА, турнир будет называться Евро-2020, хотя и пройдет в июне-июле 2021 года.

CONFIRMED: Although it will provisionally take place from 11 June - 11 July 2021, #EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020. pic.twitter.com/EotvPjLnA9 — UEFA (@UEFA) March 20, 2020

Что известно о переносе Евро-2020?

17 марта УЕФА официально перенес Евро-2020 на 11 июня – 11 июля 2021 из-за пандемии коронавируса. Решение принять для того, чтобы дать возможность доиграть европейские футбольные лиги.



Матчи всех сборных на Евро, в том числе Украины, остаются в силе. Также болельщики смогут сдать купленные билеты на матчи.

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