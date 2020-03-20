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Евро-2020: изменит ли турнир название из-за переноса – официальный ответ

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Чемпионат Европы по футболу 2020 года был перенесен на 2021 год. В УЕФА официально приняли решение о названии континентального первенства.

УЕФА в Твиттере сообщил, что не будет менять название будущего чемпионата Европы, несмотря на его перенос на 2021 год.

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Как сообщает пресс-служба УЕФА, турнир будет называться Евро-2020, хотя и пройдет в июне-июле 2021 года.

Что известно о переносе Евро-2020?
17 марта УЕФА официально перенес Евро-2020 на 11 июня – 11 июля 2021 из-за пандемии коронавируса. Решение принять для того, чтобы дать возможность доиграть европейские футбольные лиги.

Матчи всех сборных на Евро, в том числе Украины, остаются в силе. Также болельщики смогут сдать купленные билеты на матчи.

 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Евро-2020 Новости Спорта Спорт Футбол
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