Евро-2020: составы групп чемпионата Европы и с кем сыграет сборная Украины

Закончилась квалификация Евро-2020. Затем определились 20 из 24 участников Чемпионата Европы. И некоторые из команд уже получили соперников в своих группах.

Евро-2020 отличимое от предыдущих чемпионатов Европы. Все из-за того, что турнир будет принимать не одна или две страны, а сразу в 12 стран, точнее – городов. Хозяевами турнира будут Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Лондон, Глазго, Бильбао, Дублин, Мюнхен и Будапешт.

К слову: Евро-2020: определились 20 из 24 сборных, которые выступят на Чемпионате Европы

При этом заранее было договорено, что если сборные, чьи города будут принимать Евро-2020, пробьются на турнир, то как минимум два матча они сыграют дома. Поэтому уже известно, в каких группах они даже будут играть.

Кроме того, шесть лучших команд в отборе попадали в первую корзину при жеребьевке. Это тоже повлияло на разделение команд в группах. Ведь сборная Украины попала в первую корзину, поэтому не могла сыграть против Италии, Англии, Испании и Германии, которые тоже были в первых корзинах. Поэтому в группы A, D, E и F украинцы не попадут. Не попадут они и в группу B, где выступает сборная России, ведь наши команды разводят на групповых стадиях международных турниров.

С кем, где и когда сыграет сборная Украины на Евро-2020

Поэтому для сборной Украины оставалась лишь группа C, матчи которой состоятся в Амстердаме и Бухаресте.

При этом в группе C гарантированно нашим соперником станет сборная Нидерландов (ведь матчи этой группы пройдут в Амстердаме), которая тоже пробилась на Евро-2020. Еще одним соперником украинцев может стать Румыния, если она пробьется через плей-офф. Однако об этом станет известно в марте 2020 года, когда будут сыграны матчи. При этом румыны попадут к нам из четвертой корзины. Из третьей корзины вероятные соперники сборной Украины – это Португалия, Турция, Австрия, Швеция или Чехия.

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Матчи в группе C состоятся 14, 18 и 22 июня 2020 года. Украинцы один матч проведут в Амстердаме (против Нидерландов) и еще два - в Бухаресте. Однако где и когда точно будут матчи – станет известно после жеребьевки.

Стоит отметить, что уже известны три из четырех команд, которые сыграют в группе B. Как хозяева турнира, там выступят сборные России и Дании, а матчи состоятся в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Однако команды шли из второй и третьей корзины. Из первой корзины к ним попала сборная Бельгии. Она, к слову, играла на групповом этапе со сборной России, и дважды победила. При этом победа в Санкт-Петербурге была довольно унизительна для россиян.

Таблица группового этапа Евро-2020

Группа A: Италия (матчи в Риме и Баку)

Группа B: Бельгия, Россия, Дания (матчи в Копенгагене и Санкт-Петербурге)

Группа C: Украина, Нидерланды (матчи в Амстердаме и Бухаресте)

Группа D: Англия (матчи в Лондоне и Глазго)

Группа E: Испания (матчи в Бильбао и Дублине)

Группа F: Германия (матчи в Мюнхене и Будапеште)

Еще 11 сборных будут ожидать результаты жеребьевки групповой стадии Евро-2020. Это Франция, Швейцария, Хорватия, Польша (все – вторая корзина), Португалия, Турция, Австрия, Дания, Швеция, Чехия (все – третья корзина), Финляндия и Уэльс (оба в четвертой корзине). Жеребьевка состоится в Бухаресте 30 ноября.